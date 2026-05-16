„Krepšinio namuose“ įteikti NKL sezono apdovanojimai

Kaip ir kasmet, simbolinį reguliariojo sezono penketą, jaunąjį talentą, geriausiai besiginantį krepšininką, labiausiai patobulėjusį žaidėją bei geriausią teisėją rinko lygos klubų atstovai.
Naudingiausiu „URBO-NKL“ reguliariojo sezono krepšininku trečiąkart iš eilės pripažintas Julius Kazakauskas.
Prie „Kretingos-Rivile“ vasarą prisijungęs 35-erių puolėjas šį reguliarųjį sezoną per 27 susitikimus fiksavo 17,9 taško, 11,2 atkovoto kamuolio, 5,4 rezultatyvaus perdavimo, 7,2 išprovokuotos pražangos ir 29,8 naudingumo balo rodiklius.
Į geriausių reguliariojo sezono krepšininkų penketuką pateko Domantas Vilys (Marijampolės „Sūduva-Mantinga“), Jokūbas Rudaitis (Kauno „Žalgiris-2“), Rokas Ūzas (Kėdainių sporto centras), Kazakauskas („Kretinga-Rivile“) ir Aurelijus Pukelis (Marijampolės „Sūduva-Mantinga“).
Jaunojo talento nominacijoje triumfavo Vilniaus „Ryto-2“ 18-metis Ignas Urbonas. Perspektyvus jaunuolis šiame sezone vidutiniškai rinko po 14,8 taško, 6,8 sugriebto ir 1,3 pavogto kamuolio, 4 rezultatyvius perdavimus bei 20 efektyvumo balų per 34 mačus.
Geriausiai besiginančio lygos žaidėjo prizas atiteko Šakių „Vyčio-VDU“ gynėjui Gabrieliui Čelkai, kuris sezoną baigė tarp penkių daugiausiai kamuolių perimančių krepšininkų (1,8).
Labiausiai patobulėjusiu žaidėju išrinktas Plungės „Olimpo“ aukštaūgis Tadas Budrys. Geriausią karjeros sezoną sužaidęs 23-ejų kretingiškis šiemet per 29 minutes pelnydavo po 16,3 taško, atkovodavo 10,3 kamuolio, išdalindavo 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir generuodavo 19,6 naudingumo balo.
Metų trenerio laurus susižėrė čempionu su Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ tapęs 25-erių Marius Ūsas. Specialisto vadovaujama ekipa dominavo reguliariajame sezone, kuriame laimėjo 33 iš 39 dvikovų.
Geriausiu 2025–26 m. sezono teisėju dar kartą pripažintas Šarūnas Gabrilavičius, šį įvertinimą pelnęs jau ketvirtą sezoną paeiliui.
Metų organizacijos nominacija įteikta į „URBO-NKL“ grįžusiam Mažeikių „M Basket“ klubui. Tuo metu geriausio klubo vadybininko apdovanojimas šįmet atiteko Vilkaviškio „Perlas Go“ prezidentui Rokui Šlivinskui.