„Pistons“ lemiamą mačą sugrąžino į namus

2026 m. gegužės 16 d. 08:13
NBA čempionato Rytų konferencijos pusfinalyje „Detroit Pistons“ ekipa penktadienio vakarą išvykoje 115:94 (27:25, 27:26, 30:19, 31:24) įveikė „Cleveland Cavaliers“ krepšininkus ir išlygino serijos rezultatą 3:3. Tad lemiamas mačas bus žaidžiamas jau šį pirmadienį Detroite.
Abi komandos ir pirmajame atkrintamųjų varžybų etape žaidė po 7 mačus: tąkart „Pistons“ 4:3 palaužė „Orlando Magic“, o Klivlandas nugalėjo „Toronto Raptors“.
Šeštose serijos rungtynėse Detroito krepšininkai pergalę pasiekė didžiausiu skirtumu – laimėjo atitrūkę 19 taškų pranašumu. Anksčiau visuose mačuose ekipas skyrė 10 taškų arba mažiau.
Šios poros nugalėtojas konferencijos finale susikaus su „New York Knicks“, kuris 4:0 nepasigailėjo „Philadelphia 76ers“.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Cade’as Cunninghamas, kuris per 42 minutes pelnė 21 tašką (2/9 dvit., 5/10 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, 7 kartus suklydo ir 2 sykius pažeidė taisykles.
„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 21 (8 rez. per.), Paulas Reedas 17 (6 atk. kam.), Jalenas Durenas (11 atk. kam.) ir Danissas Jenkinsas (3/7 trit.) po 15, Duncanas Robinsonas 14, Ausaras Thompsonas 10 (9 atk. kam.).
„Cavaliers“: Jamesas Hardenas 23 (3/8 trit.), Evanas Mobley (6 atk. kam.) or Donovanas Mitchellas (6/20 metimai) po 18, Jarrettas Allenas 13 (8 atk. kam.), Samas Merrillas 10.
