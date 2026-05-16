N. Čanako išvarymu pažymėtame mače – dėl trečios vietos besidraskančių „Šiaulių“ žaidėjų pergalė

Norint išsilaikyti trečioje turnyro lentelės vietoje šiauliečiams reikia sulaukti Klaipėdos „Neptūno“ nesėkmės prieš „Jonavą Hipocredit“. Priešingu atveju treti reguliariajame sezone finišuos klaipėdiečiai, o šiauliečiai liks ketvirti.
„Šiauliai“ vertėsi be Tre-Vaughno Minotto ir Mariaus Valinsko, „Lietkabeliui“ nepadėjo Dovis Bičkauskis ir Danielius Lavrinovičius.
Šiauliečiai rungtynes atidarė 8 taškais be atsako, kas po daugiau nei trijų minučių vertė reaguoti Nenadą Čanaką, paprašiusį pertraukėlės. Po jos sekė Pauliaus Danusevičio metimas, kuris atidarė „Lietkabelio“ sąskaitą, tačiau kontrolę savo rankose laikė šeimininkai – 14:7. Po baudų metimų serijos „Šiauliai“ įgijo dviženklę persvarą (17:7), tik Nikola Radičevičius sušvelnino skirtumą į kėlinio pabaigą – 14:22.
Tiesa, greitai šiauliečiai susigrąžino dviženklę persvarą (26:16), o „Lietkabelio“ puolimas labai strigo. Siimas-Sanderis Vene smeigė tritaškį, Selimas Fofana – taip pat, tad „Šiauliai“ jau buvo priekyje 37:20. Po puolime kuklaus ketvirčio panevėžiečiai turėjo problemų – 24:41.
Šeimininkų atkarpa 9:0 stūmė „Lietkabelį“ į nepavydėtiną situaciją (50:26), tiesa, galiausiai pavyko sukurti produktyvių atakų, kurios skirtumą švelnino, vis tik po trijų ketvirčių šiauliečiai buvo priekyje 57:42.
Kristianas Kullamae toliau tirpdė deficitą (46:57), o šeimininkai klydo. Tiesa, netrukus N.Čanakas užsidirbo antrą techninę pražangą ir paliko aikštę. Jo pareigas perėmęs Simas Juraitis taip pat greitai gavo savąją nuobaudą. Tuo tarpu „Lietkabelis“ atsiliko 48:58.
Jamelas Morrisas pataikė svečiams svarbų tritaškį (51:58), o K.Kullamae sumetė baudas – 53:58. „Šiauliai“ toliau strigo, o už tai baudė P.Danusevičius (55:58), tuo tarpu J.Morrisas rezultatą lygino – 58:58.
16:1 – taip atrodė „Lietkabelio“ atkarpa kėlinio pradžioje.
Juodą atkarpą nutraukė Cedrickas Hendersonas, Dayvionas McKnightas ir S.S.Vene (64:58), tad šiokią tokią kontrolę aikštės šeimininkai susigrąžino. Gabrieliui Maldūnui į du metimus atsakė V.Kariniauskas (67:62), stūmęs į kampą panevėžiečius. J.Morrisas skirtumą švelnino, jis turėjo ir šansą išplėšti pratęsimą, bet nepataikė.
Nugalėtojų gretose ryškiausias buvo D.McKnightas, įmetęs 13 taškų, atkovojęs 7 kamuolius, atlikęs 5 perdavimus, rinkęs 21 naudingumo balą.
Tiek pat taškų pelnė ir tiek pat naudingumo balų varžovams rinko P.Danusevičius, taip pat nusiėmęs 9 kamuolius ir buvęs šalia dvigubo dublio.
„Šiauliai“: Dayvionas McKnightas 13 (7 atk. kam.), Cedricas Hendersonas 11 (2/10 metimai), Vaidas Kariniauskas 9, Siimas-Sanderis Vene (1/7 trit.) ir Selimas Fofana – po 7, Oskaras Pleikys 6.
„Lietkabelis“: Paulius Danusevičius 13 (9 atk. kam.), Kristianas Kullamae (4/12 metimai) ir Jamelas Morrisas (4/13 metimai) – po 12, Gabrielius Maldūnas (10 atk. kam.) ir Justas Furmanavičius – po 8.
Šiaulių ŠiauliaiPanevėžio LietkabelisNenadas Čanakas
