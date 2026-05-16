Nokautas Čempionų lygos čempionams – „Gargždai“ tėškė antausį „Rytui“

Tai jau antrasis kartas, kai vilniečiai iš Gargždų arenos išvyko nuleidę galvas šį sezoną.
Jau buvo aišku, kad „Rytas“ LKL, kurią remia „Betsson“, reguliarųjį sezoną baigs antras ir atkrintamosiose kausis su Utenos „Juventus“, o šešti „Gargždai“ dar laukia savo oponentų – tai bus arba „Šiauliai“, arba Klaipėdos „Neptūnas“.
„Rytas“ į Gargždus neatsivežė Artūro Gudaičio, Jerricko Hardingo ir Jordano Caroline‘o.
Lygiai prasidėjusiame susitikime „Gargždai“ pabandė išsiveržti į priekį ir po Jaylono Pipkinso dėjimo pirmavo 14:10. Gytis Masiulis ir Simonas Lukošius rezultatą persvėrė (15:14), o šeimininkų bandymas susigrąžinti persvarą truko trumpai. Po pirmo ketvirčio „Rytas“ pirmavo 25:22.
Ignas Urbonas produktyviai išnaudojo savo progas (32:26), tad vilniečiai laikėsi priekyje, nors Laurynas Vaištaras ir turėjo atsaką. 8:0 – tokį spurtą dar rengė „Rytas“, įgavęs dviženklį pranašumą pirmąsyk rungtynėse – 46:35. Po pirmo ketvirčio svečiai laikėsi priekyje 55:47.
Iškart po didžiosios pertraukos gargždiškiai parodė reakciją ir ėmė artėti. Svarbų tritaškį paleido L.Vaištaras, stojęs mesti ir baudų, bet Gytis Masiulis gerokai sunkino padėtį šeimininkams – 69:62.
Vis tik toliau gargždiškius į priekį tempė tritaškiai, kuriuos pataikė L.Vaištaras bei Nojus Mineikis, o Ethanas Chargois rezultatą lygino – 70:70. Tik Augusto Marčiulionio dvitaškis leido „Rytui“ turėti trapų pranašumą po trijų kėlinių – 74:72.
J. Pipkinsas išvedė į priekį šeimininkus (78:76), o į I. Sargiūno tritaškį tuo pačiu atsakė D.Gailius – 83:79. I.Sargiūnas pataikė iš po krepšio, bet D. Gailius vėl priminė apie save – 86:81.
Beveik įpusėjus ketvirtame kėliniui Kennethas Smithas užsidirbo techninę pražangą.
J.Turneris spraudė „Rytą“ į kampą (90:81), jis pataikė ir darkart, bet I. Sargiūnas skirtumą tirpdė – 87:92. Po J. Turnerio baudų šeimininkai vėl tolo (96:87), tačiau tada K. Smithas pataikė iš toli, stojo mesti baudų ir „Rytas“ vėl kvėpavo į nugaras – 93:96. G. Masiulis grąžino lygybę (96:96), tiesa, tada K. Smithas užsidirbo pražangą puolime.
Liko minutė, A.Marčiulionis šovė pro šalį, kamuolį nusiėmė „Rytas“, bet M. Paliukėnas irgi buvo netaiklus. Po J .Turnerio baudų metimų šansą dar turėjo vilniečiai (101:98), tačiau Kay‘aus Bruhnkes klaida padėjo tašką.
J. Pipkinsui trūko taško, kad pagerintų šio sezono rezultatyvumo rekordą – jis rinko 28 taškus.
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 28, Justinas Turneris (6 rez. perd.) ir Deividas Gailius po 18, Laurynas Vaištaras, Nojus Mineikis po 10.
„Rytas“: Gytis Masiulis ir Ignas Sargiūnas po 23, Kennethas Smithas 14, Augustas Marčiulionis 12 (7 rez. perd.).