Pirmasis VDU trijulės blynas Zadare prisvilo: mūsiškiams nepavyko prasibrauti į pagrindinį „Masters“ serijos turnyrą

VDU ekipą Zadare sudarė Gabrielius Čelka, Rokas Jocys, Kajus Leliukas ir Nojus Vaivada, treniruoja juos Deividas Kumelis.
Visi klubo nariai puikiai pažįsta vienas kitą – visi jie praėjusį sezoną NKL atstovavo Šakių „Vyčiui-VDU“, su kuriuo dar visai neseniai sugebėjo užkopti ant bronzinės pakylos.
Susiję straipsniai
Mūsų ekipa atrankos A grupėje pradžioje kovojo su Japonijos Ucunomijos komanda ir ją po atkaklios akistatos nugalėjo 22:18.
Šiame mačo R. Jocys pelnė 9 taškus. Lemiamoje dvikovoje dėl kelialapio į pagrindines varžybas kauniečiai susikovė su JAV Los Andželo komanda ir apmaudžiai nusileido po pratęsimo 18:20.
Mūsiškius ir vėl bandė tempti R. Jocys, įmetęs 6 taškus.
Tačiau šis pralaimėjimas lėmė, kad VDU komanda baigė savo pasirodymą varžybose. Kitą vertus, iš atrankos į pagrindines varžybas prasimušęs Los Andželio klubas kalnų nenuvertė - D grupėje pralaimėjo Šanchajaus ir Amsterdamo krepšininkams bei nepateko į atkrintamuosius mačus.
Vytauto Didžiojo universiteto atstovai vietą varžybose Zadare užsitarnavo pernai triumfuodami U23 pasaulio čempionate.
Tai lietuviams garantavo vietą ne tik Kroatijos turnyre, bet ir Šanchajaus „Masters“ varžybose. Ramūs kauniečiai ir dėl kelialapių į du „Challenger“ serijos turnyrus Siuchbatare (Mongolija) ir Bordo (Prancūzija).
Zadare komandos kovojo dėl rimtų pinigų – septynios geriausios turnyro komandos turėjo išsidalinti 132 tūkst. dolerių siekiantį prizinį fondą. Nugalėtojams turėjo atitekti 40 tūkst. dolerių.