SportasKrepšinis

Pirmasis VDU trijulės blynas Zadare prisvilo: mūsiškiams nepavyko prasibrauti į pagrindinį „Masters“ serijos turnyrą

2026 m. gegužės 16 d. 13:21
Lrytas.lt
Šį penktadienį aukščiausiame klubiniame 3x3 krepšinio lygoje debiutavo dar vienas Lietuvos klubas. Tai – Kauno VDU ekipa, Kroatijos Zadare  sužaidusi pirmą istorijoje „Masters“ serijos turnyrą. Tačiau pirmasis blynas VDU ekipai prisvilo - mūsiškiai nesugebėjo įveikti atrankos ir baigė mūšius po dviejų akistatų.
Daugiau nuotraukų (8)
VDU ekipą Zadare sudarė  Gabrielius Čelka, Rokas Jocys, Kajus Leliukas ir Nojus Vaivada, treniruoja juos Deividas Kumelis.
Visi klubo nariai puikiai pažįsta vienas kitą – visi jie praėjusį sezoną NKL atstovavo Šakių „Vyčiui-VDU“, su kuriuo dar visai neseniai sugebėjo užkopti ant bronzinės pakylos.
Susiję straipsniai
Prie Lietuvos trijulių krepšinio rinktinių jungiasi Europos čempionas

Prie Lietuvos trijulių krepšinio rinktinių jungiasi Europos čempionas

Lietuvos moterų trijulių rinktinė tapo turnyro Filipinuose vicečempione

Lietuvos moterų trijulių rinktinė tapo turnyro Filipinuose vicečempione

Šią savaitę – trejus metus lauktas 3x3 krepšinio moterų rinktinės sugrįžimas į „Women‘s Series“ varžybas

Šią savaitę – trejus metus lauktas 3x3 krepšinio moterų rinktinės sugrįžimas į „Women‘s Series“ varžybas

Mūsų ekipa atrankos A grupėje pradžioje kovojo su Japonijos Ucunomijos komanda ir ją po atkaklios akistatos nugalėjo 22:18.
Šiame mačo R. Jocys pelnė 9 taškus. Lemiamoje dvikovoje dėl kelialapio į pagrindines varžybas kauniečiai susikovė su JAV Los Andželo komanda ir apmaudžiai nusileido po pratęsimo 18:20.
Mūsiškius ir vėl bandė tempti R. Jocys, įmetęs 6 taškus.
Tačiau šis pralaimėjimas lėmė, kad VDU komanda baigė savo pasirodymą varžybose. Kitą vertus, iš atrankos į pagrindines varžybas prasimušęs Los Andželio klubas kalnų nenuvertė - D grupėje pralaimėjo Šanchajaus ir Amsterdamo krepšininkams bei nepateko į atkrintamuosius mačus. 
 Vytauto Didžiojo universiteto atstovai vietą varžybose Zadare užsitarnavo pernai triumfuodami U23 pasaulio čempionate.
 VDU trijulių komandai nepavyko sėkmingai sužaisti turnyre Zadare.<br>worldtour.fiba3x3.com nuotr. Daugiau nuotraukų (8)
 VDU trijulių komandai nepavyko sėkmingai sužaisti turnyre Zadare.
worldtour.fiba3x3.com nuotr.
Tai lietuviams garantavo vietą ne tik Kroatijos turnyre, bet ir Šanchajaus „Masters“ varžybose. Ramūs kauniečiai ir dėl kelialapių į du „Challenger“ serijos turnyrus Siuchbatare (Mongolija) ir Bordo (Prancūzija).
Zadare komandos kovojo dėl rimtų pinigų – septynios geriausios turnyro komandos turėjo išsidalinti 132 tūkst. dolerių siekiantį prizinį fondą. Nugalėtojams turėjo atitekti 40 tūkst. dolerių. 
3x3FIBA 3x3trijulė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.