Po „Ryto“ pralaimėjimo G. Žibėnas tragedijos nedarė: „Nėra pirmas kartas“

2026 m. gegužės 16 d. 23:16
Lrytas.lt
Vilniaus „Rytas“ šeštadienį Lietuvos krepšinio lygos reguliarųjį sezoną baigė pralaimėjimu. Prieš savaitę Čempionų lygos nugalėtojų taurę laimėję sostinės krepšininkai krito išvykoje prieš „Gargždus“ 98:103. Per šį sezoną gargždiškiai sugebėjo išlaikyti prieš vilniečius neužkariautą savo areną.
„Manau, kad su 98 taškais tikrai galima laimėti rungtynes, bet šiandien kažkodėl neaukojome kūnų gynyboje, – kalbėjo „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas treneris. – Buvo gal septynios minutės ketvirtajame kėlinyje, kai mes nė karto neapsigynėme. Gargžduose žaisti niekam nėra lengva. Varžovai pajuto žaidimą ir pelnytai šventė pergalę.“
Vilniečiai net ir pralaimėję išliko antroje LKL turnyro lentelės vietoje ir tikino, kad yra ramus.
„Šiandien nesustovėjome, kažkur prasileidome kūnas į kūną, vieną kontaktą padarai ir to užtenka. Tragedijos nedarome, nėra pirmas kartas prieš atkrintamąsias, kai patiriame pralaimėjimą.
Reikia jį pamiršti ir ruoštis pagrindinėms kovoms. Žinome, kad jeigu kažkur nors kiek žaisime be koncentracijos, tai prieš bet ką turėsime daug problemų“, – konstatavo G. Žibėnas.
LKL ketvirtfinalio serijoje, kuri startuos kitą savaitę, „Rytas“ grumsis su Utenos „Juventus“.
