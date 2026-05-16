Prieš dedant tašką karjeroje žalgirietis A. Polonara paviešino sugrįžimo į aikštę nuotraukas

Gegužės pradžioje prieš ketverius metus Kauno „Žalgiryje“ žaidęs italas Achille Polonara socialiniame tinkle pranešė savo sprendimą.
„Ačiū treneriams, komandos draugams, personalui kiekvienos komandos, kurioje buvau, kad jaučiausi geru žaidėju. Bet svarbiau visko – vyru. Ačiū tiems, kurie mane kritikavo socialinėje medijoje ir salėje, buvote mano stiprybė.
Norėčiau, kad ši akimirka nebūtų atėjus niekada, bandžiau, atnaujinau treniruotes, bet supratau, kad atėjo laikas atsisveikinti su krepšiniu, nes niekada nebūsiu tas pats žaidėjas. Noriu, kad mane prisimintų tokį, koks buvau. Ilgėsiuosi tavęs, krepšininke“, – parašė A. Polonara.
Susiję straipsniai
Pasirodo, italas treniruotis buvo atvykęs į Aveliną, kur praleido kelias dienas „Pala Del Mauro Palazzetto“ arenoje. Žaidėjas paviešino treniruočių procesą su prierašu „Pažiūrėkim, ar dar prisimenu, kaip tai daroma“.
Ji bandė motyvuoti ne vienas jo sekėjas – „Puikusis Achi“, „Gera matyti vėl tave aikštėje“, „Pirmyn čempione, tu esi pavyzdys visiems“. Vis dėlto po kelių dienų italas galiausiai nutarė, kad sugrįžti į sportą po kovos su liga jam bus neįmanoma.
Achille Polonara per pastaruosius trejus metus išgirdo net dvi vėžio diagnozes: sėklidžių bei kraujo vėžio. Iš pradžių 2023-siais A. Polonarai buvo diagnozuotas sėklidžių vėžys, kuris netikėtai buvo atrastas patikrinimo dėl dopingo vartojimo metu.
A. Polonaros kūne buvo rastas auglys, dėl kurio krepšininkas pradėjo intensyvią chemoterapiją. Visgi galiausiai italas pasveiko ir netgi toliau profesionaliai žaidė krepšinį. Visgi euforija truko neilgai.
Praėjusiais metais atkrintamųjų Italijos čempionato varžybų metu A. Polonara pradėjo karščiuoti. Nors po to ir rungtyniavo, karščiavimas neblėso, o atlikti kaulų čiulpų tyrimai parodė skaudžią diagnozę – atletas serga leukemija.
„Galvojau: viskas, užtenka, šoksiu pro ligoninės langą ir viską baigsiu. Laimei, šalia buvo žmona Erika. Turi laikytis dėl šeimos, vaikų.
Jaučiausi tarsi dešimt galiūnų būtų mane įspraudę į kampą. Norėjau dingti. Bet tuomet pagalvojau: būtų neteisinga mano vaikams užaugti be tėvo ar kad jie manytų, jog tėtis net nekovojo“, – interviu „Corriere della Sera“ teigė krepšininkas.
A. Polonara netgi buvo paniręs į komą.
„Jie išiminėjo intraveninio maitinimo tūbelę, kad galėtų mane išsiųsti iš ligoninės ir tęsti gydymą namuose. Pradėjau baisiai kosėti ir praradau sąmonę“, – prisiminė sportininkas.
Tomis dienomis žiniasklaidoje buvo pasirodęs italo žmonos skambučio draugui garso įrašas, kuriame ji atvirai pasakoja, kad medikai Achillei pozityvių naujienų neturėjo.
Visgi po dešimties dienų komoje italas prabudo.
Dvi vėžio diagnozės ir ilga kova dėl gyvybės pakeitė krepšininko santykį su religija, teigia jis.
„Iki tol buvau smarkiai tikintis, bet dabar nebesu. Anksčiau nebūdavo vakaro, kai nesimelsdavau. Dabar, jei atvirai, nebegaliu to daryti.
Draugai sako, kad „išgyvenai stebuklą, greičiausiai kažkas viršuje tau pagelbėjo“, bet lygiai tas pats kažkas man ir atnešė visas šitas kančias. Kodėl man? Žmogui, kuris visą laiką meldėsi...“ – samprotavo Achille.
2022–2023 metų sezone krepšininkas atstovavo Kauno „Žalgiriui“ ir tapo LKL bei KMT nugalėtoju.
Per savo karjerą, trukusią nuo 2009 m., jis žaidė Italijos Teramo, Varezės, Emilijos Redžo, Sasario klubuose, taip pat atstovavo ispanų Vitorijos „Baskonia“ ekipai, turkų Stambulo „Fenerbahce“ bei „Anadolu Efes“ komandoms.