R. Kurtinatis į Baku negrįš – išsiskyrė jo ir „Sabah“ keliai

2026 m. gegužės 16 d. 17:48
Baku „Sabah“ klubas šeštadienį oficialiai paskelbė, kad lietuvis Rimas Kurtinaitis palieka vyriausiojo trenerio pareigas. 66-erių Lietuvos specialistas Azerbaidžano komandai vadovavo nuo 2024 metų.
Pranešime spaudai teigiama, kad abi pusės susitarė dėl skyrybų, nes R. Kurtinaitis nori daugiau dėmesio skirti Lietuvos vyrų rinktinės reikalams.
„Abiejų pusių bendru sutarimu nuspręsta nutraukti bendradarbiavimą, atsižvelgiant į trenerio ketinimą ateinančiu laikotarpiu labiau susitelkti į savo pareigas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje“, – rašoma pranešime.
Per trejus metus lietuvis Azerbaidžano ekipą tris kartus iš eilės atvedė prie šalies čempiono titulo. Šiemet ekipai nepavyko sėkmingai pasirodyti Čempionų lygoje ir baku ekipa nelaimėjo šalies taurės.
Tačiau, kaip ir teigta, be darbo R. Kurtinaitis neliks. Strategas ir toliau vadovauja Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei, kuri vasarą žais atranką į pasaulio čempionatą.
Kartu su R. Kurtinaičiu baku klubo trenerių štabe dirbo dar du lietuviai: Aurimas Jasilionis ir Mindaugas Janiška.
R. Kurtinaitį prie Baku komandos vairo pakeis Lazaras Spasičius. Serbijos treneris pastaruoju metu dirbo Oldenburgo „EWE Baskets“ klube, o anksčiau treniravo komandas gimtojoje Serbijoje.
