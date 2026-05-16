Salonikus treniruosiantis A. Trinchieri sulauks garsios Graikijos pavardės

2026 m. gegužės 16 d. 14:56
Lrytas.lt
Salonikų PAOK, kurį nuo kito sezono treniruos buvęs Kauno „Žalgirio“ strategas italas Andrea Trinchieri, artėja prie susitarimo su patyrusiu įžaidėju ir buvusiu rinktinės nariu Nicku Calathesu.
Kaip skelbia Sport24.gr, 37-erių veteranas su Salonikų klubu turėtų pasirašyti dvejų metų sutartį, kurios vertė sieks 1,8 mln. eurų.
Jei gandai pasitvirtins, N. Calathesas į Graikijos čempionatą sugrįš po šešerių metų pertraukos.
Šiame sezone 196 cm ūgio gynėjas atstovavo Belgrado „Partizan“ komandai.
Eurolygoje jis vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 19 minučių, pelnydavo 4,3 taško, atkovodavo 2,5 kamuolio, atlikdavo 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 5,9 naudingumo balo.
