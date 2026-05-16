Salonikus treniruosiantis A. Trinchieri sulauks garsios Graikijos pavardės

Kaip skelbia Sport24.gr, 37-erių veteranas su Salonikų klubu turėtų pasirašyti dvejų metų sutartį, kurios vertė sieks 1,8 mln. eurų.
Jei gandai pasitvirtins, N. Calathesas į Graikijos čempionatą sugrįš po šešerių metų pertraukos.
Šiame sezone 196 cm ūgio gynėjas atstovavo Belgrado „Partizan“ komandai.
Susiję straipsniai
Eurolygoje jis vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 19 minučių, pelnydavo 4,3 taško, atkovodavo 2,5 kamuolio, atlikdavo 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 5,9 naudingumo balo.