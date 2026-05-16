Šaras ir „Fenerbahce“ Turkijos reguliariame sezone finišavo pirma

2026 m. gegužės 16 d. 19:02
Pergalę paskutinėse Turkijos krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynėse šeštadienį iškovojo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo „Fenerbahce“ (25/5) klubas. Eurolygos finalo ketverto dalyvė „Fenerbahce“ išvykoje 96:86 (23:22, 25:18, 17:16, 31:30) įveikė Stambulo „Bahcesehir“ (21/9) ekipą.
Lietuvio ekipa užėmė pirmąją vietą, o ketvirtfinalyje jos laukia Stambulo „Esenler“ barjeras.
„Fenerbahce“ reikiamą persvarą įgijo pirmoje mačo dalyje, atitrūkusi 48:40.
„Bahcesehir“: Trevionas Williamsas 18 (6/8 dvit., 4 atk. kam.), Calebas Homesley 16 (5/7 dvit., 2/6 trit.), Mateušas Ponitka 15 (4/4 trit.), Hunteris Hale 10 (2/8 trit.).
„Fenerbahče“: Chris Silva 17 (6/8 dvit.), Devonas Hallas 16 (3/5 dvit., 4 atk. kam.), Tarikas Biberovičius (3/6 trit.) ir Wade Baldwinas (4/4 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 8 rez. perd.) po 14, Nando De Colo 10.
