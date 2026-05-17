„Monaco“ klube – dar vienas lietuvis

M. Kancevičius šioje akistatoje per 7 minutes pelnė 3 taškus (1/1 dvit., 1/2 baudų), atsikovojo 1 kamuolį ir surinko 2 naudingumo balus.
Lietuvis į „Monaco“ sistemą persikėlė praėjusią vasarą. 204 cm ūgio puolėjas žaisdamas Lietuvoje atstovavo Kauno Vytauto Didžiojo universitetui.
Susiję straipsniai
„Monaco“ ekipoje nuo šių metų balandžio žaidžia dar vienas jaunas Lietuvos žaidėjas – Mantas Laurenčikas.
Pralaimėjusiems Kyllianas Michee įmetė 19 taškų, Yoanas Makoundou – 15, Jaronas Blossomgame‘as – 10 taškų.
Nugalėtojams Essome‘as Miyemas surinko 17 taškų, Cyrille‘as Eliezeris-Vanerot – 16, Zeke‘as Moore‘as – 14, Angelo Warneris ir Ousmanas Krubally pridėjo po 13.
„Monaco“ komandoje šioje dvikovoje nežaidė Elie Okobo, Danielis Theisas, Alpha Diallo, Mike'as Jamesas, Juhannas Begarino, Nemanja Nedovičius ir Nikola Mirotičius.