„Monaco“ klube – dar vienas lietuvis

2026 m. gegužės 17 d. 10:08
Prancūzijos lygos reguliaraus sezono finiše „Monaco“ (23/7) ekipa pristatė jaunąjį savo klubo naujoką ir juo tapo lietuvis Martynas Kancevičius. Jis su komanda išvykoje 74:92 (21:21, 17:28, 12:18, 24:25) neprilygo Dordonės „Boulazac“ (12/18) krepšininkams.
M. Kancevičius šioje akistatoje per 7 minutes pelnė 3 taškus (1/1 dvit., 1/2 baudų), atsikovojo 1 kamuolį ir surinko 2 naudingumo balus.
Lietuvis į „Monaco“ sistemą persikėlė praėjusią vasarą. 204 cm ūgio puolėjas žaisdamas Lietuvoje atstovavo Kauno Vytauto Didžiojo universitetui.
„Monaco“ ekipoje nuo šių metų balandžio žaidžia dar vienas jaunas Lietuvos žaidėjas – Mantas Laurenčikas.
Pralaimėjusiems Kyllianas Michee įmetė 19 taškų, Yoanas Makoundou – 15, Jaronas Blossomgame‘as – 10 taškų.
Nugalėtojams Essome‘as Miyemas surinko 17 taškų, Cyrille‘as Eliezeris-Vanerot – 16, Zeke‘as Moore‘as – 14, Angelo Warneris ir Ousmanas Krubally pridėjo po 13.
„Monaco“ komandoje šioje dvikovoje nežaidė Elie Okobo, Danielis Theisas, Alpha Diallo, Mike'as Jamesas, Juhannas Begarino, Nemanja Nedovičius ir Nikola Mirotičius.
