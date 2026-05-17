„Panathinaikos“ Graikijos lygos ketvirtfinalio etape ilgai neužsibuvo

2026 m. gegužės 17 d. 19:17
Lrytas.lt
Tiesiausiu keliu pusfinalio etapą Graikijos krepšinio čempionate pasiekė Atėnų „Panathinaikos“ su Mariumi Grigoniu. Ergino Atamano auklėtiniai, praėjusią savaitę nesugebėję prasibrauti į Eurolygos finalo ketvertą, svečiuose 90:76 (19:18, 25:21, 26:22, 20:15) pranoko Mykonos „Betsson“ komandą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo rezultatu 2:0.
M. Grigonis per 24 minutes pelnė 7 taškus (2/3 dvit., 0/3 trit., 3/3 baud.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas, 3 sykius prasižengė ir surinko 7 naudingumo balus.
Tuo tarpu nugalėtojams po 18 taškų įmetė Kostas Mitoglou (9 atk. kam., 8 išpr. praž.) ir Mathiasas Lessortas (8/11 baud.), 16 pridėjo Nikos Rogkavopoulosas (7 atk. kam., 5 rez. perd., 26 n. b.), 15 – TJ Shortsas.
Varžovams 17 taškų surinko Justinas Briggsas, 13 pelnė Khalidas Moore‘as, 10 įmetė Dionysis Skoulidas.
