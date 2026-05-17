„Žalgirio“ pranašumas Lietuvos lygoje – dar neregėtas

Lietuvos krepšinio lygoje yra aiškus lyderis ir daug vidutiniokų... Ką tik pasibaigusiame LKL reguliariajame sezone visus varžovus aiškiai nustelbė čempiono vardą ginantis Kauno „Žalgiris“, kuris per keturis ratus įgijo dar neregėtą pranašumą. Nors „Žalgiris“ per šalies pirmenybių rungtynes dažniausiai žaisdavo ne stipriausia sudėtimi, antrąją vietą užėmusį Vilniaus „Rytą“ aplenkė net vienuolika pergalių.
Kauno komanda per 32 rungtynes, keturis reguliariojo sezono ratus, patyrė vos vieną pralaimėjimą žaisdama su Panevėžio „Lietkabeliu“ ir pasiekė 31 pergalę. Vilniaus ekipa, kuri buvo artimiausia lyderių persekiotoja, iškovojo tik 20 pergalių.
Skirtumas tarp „Žalgirio“ ir „Ryto“, buvo lygiai toks pat, kaip tarp „Ryto“ ir aštuntąją vietą užėmusios „Jonavos“. Vilniečius ir jonaviečius po ketvirtojo rato irgi skyrė vienuolika pergalių.
Palyginimas – subjektyvus
Lietuvos krepšinio lygos komandų skaičius ir varžybų sistema per tris dešimtmečius ne kartą keitėsi. Anksčiau Lietuvos komandos dalyvaudavo įvairiuose regioniniuose turnyruose (Šiaurės Europos krepšinio lygoje, Baltijos lygoje, Vieningoje lygoje), todėl kelis sezonus rungtynių buvo mažiau. Dėl Europos turnyrų ir regioninių turnyrų stipriausiems klubams kartais būdavo daromos išimtys ir jie žaisdavo mažiau rungtynių, o komandos lentelėje būdavo rikiuojamos pagal pergalių procentą.
LKL varžybų sistema buvo normalizuota tik 2014 metais. Nuo tada stipriausi Lietuvos klubai nesiblaško po regionines lygas, o LKL reguliarusis sezonas rengiamas trimis arba keturiais ratais. Vis dėlto ir per keliolika pastarųjų sezonų LKL komandų skaičius keitėsi nuo dvylikos iki devynių.
Dėl ankstesnių laikų maišaties atskirų sezonų palyginimas yra gana subjektyvus. Tačiau tiek pagal absoliutų pergalių skaičių, tiek pagal pergalių procentą „Žalgirio“ pranašumas šį sezoną buvo didžiausias LKL istorijoje.
Sezonas be pralaimėjimo
Skaičiuojant laimėtų rungtynių procentą, didžiausias skirtumas tarp reguliariojo sezono nugalėtojo ir antrąją vietą užėmusios komandos buvo 1998–1999 metų sezone.
Tą sezoną „Žalgiris“ debiutavo Eurolygoje, todėl jam buvo padaryta išimtis: kauniečiai LKL reguliariajame sezone žaidė tik du ratus. Kitos komandos – keturis ratus.
Lentelėje komandos buvo rikiuojamos pagal pergalių procentą, bet atlikti sudėtingų aritmetikos veiksmų nereikėjo, nes „Žalgiris“ laimėjo visas 18 rungtynių – 100 procentų. Antrąją vietą užėmęs „Lietuvos rytas“ laimėjo 26 iš 34 rungtynių – 76,4 procento.
Skirtumas tarp dvi pirmąsias vietas užėmusių komandų buvo 23,6 procento. Šis skirtumas, skaičiuojant procentais, liko rekordinis daugiau nei ketvirtį amžiaus – iki šio sezono.
20 procentų riba buvo peržengta dar du kartus. 1997–1998 metais reguliariajame sezone „Žalgiris“ laimėjo 22 iš 24 rungtynių (91,6 proc.), antrąją vietą užėmę Vilniaus „Sakalai“ – 17 iš 24 rungtynių (70,8 proc.).
Dėl kovido pandemijos nutrauktame 2019–2020 metų sezone „Žalgiris“ irgi laimėjo 22 iš 24 rungtynių, o antrąją vietą tuo metu užėmusio „Lietuvos ryto“ sąskaitoje buvo 17 pergalių per 24 rungtynes.
Abu kartus pirmąją ir antrąją vietas skyrė 20,8 proc. pergalių.
Lenkė septyniomis pergalėmis
Skaičiuojant vien pergales, kai visos komandos reguliariajame sezone žaisdavo vienodai rungtynių, didžiausias „Žalgirio“ pranašumas prieš antrąją vietą užėmusią komandą buvo septynios pergalės.
LKL lyderiai tokį pranašumą prieš artimiausius persekiotojus buvo įgiję tris kartus. 1994–1995 metų reguliariajame sezone komandos žaidė po 40 rungtynių. „Žalgiris“ per jas pasiekė 36 pergales, antrąją vietą užėmęs Kauno „Atletas“ – 29 pergales.
1996–1997 metų reguliarusis sezonas buvo trumpesnis. Jame komandos žaidė po 36 rungtynes. Per jas „Žalgiris“ patyrė net 7 pralaimėjimus, bet vis tiek antrąją vietą užėmusį „Žemaitijos olimpą“ aplenkė 7 taškais. Kauniečių sąskaitoje buvo 29 pergalės, žemaičių – 22 pergalės.
2016–17 metų sezone „Žalgiris“ laimėjo 33 iš 36 rungtynių, antrąją vietą užėmęs „Lietuvos rytas“ per tiek pat rungtynių pasiekė 26 pergales.
Skirtumą pavertus laimėtų rungtynių procentais, 1996–1997 ir 2016–2017 metų sezonuose „Žalgiris“ antrąją vietą užėmusią komandą aplenkė 19,4 procento.
