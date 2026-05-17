Aiškios visos LKL ketvirtfinalio poros – intrigos netrūks

Dėl pranašumo tarpusavio mačuose klaipėdiečiai aplenkė „Šiaulius“ ir turnyrinėje lentelėje užėmė trečiąją vietą. Saulės miesto atstovai priversti tenkintis ketvirtąja pozicija.
Tai reiškia, jog „Neptūno“ ketvirtfinalyje laukia pajūrio derbis – uostamiesčio ekipos varžovais tapo šeštoje vietoje likę „Gargždai“, neseniai pranokę savo varžovus tarpusavio dvikovoje.
Klaipėdiečiai tarp keturių geriausių komandų paskutinį kartą buvo 2020-aisiais, kuomet dėl pandemijos nutrauktą sezoną baigė ketvirtoje vietoje. Gargždiškiai kausis dėl galimybės jau debiutiniame sezone įsitaisyti tarp lygos elito.
„Šiauliai“ ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių susikaus su Panevėžio „Lietkabeliu“, finišavusiu penktoje vietoje. Šeštadienį Dariaus Songailos auklėtiniai nukovė būsimuosius serijos varžovus.
Panevėžiečiai paskutinį sykį be pusfinalio liko prieš dešimtmetį – 2015–2016 m. sezone. Šiaulių klubas sieks į šį etapą sugrįžti po ketverių metų pertraukos.
Kiek anksčiau buvo aišku, jog reguliariojo sezono nugalėtojas Kauno „Žalgiris“ susikaus su sensacingai į atkrintamąsias įšokusia „Jonava Hipocredit“, o Vilniaus „Rytui“ klius Utenos „Juventus“ barjeras.
