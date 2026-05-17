Nesąmonės Izraelio lygoje tęsiasi – nutrauktos rungtynės dėl žaidėjų trūkumo

2026 m. gegužės 17 d. 08:47
Lrytas.lt
Izraelio krepšinio lygoje – ir toliau chaosas. Šeštadienį jau antrame kėlinyje nutrauktos rungtynės tarp Tel Avivo „Hapoel“ (19/4) ir Herclijos „Bnei Herzliya“ (17/7) ekipų. Ir visą tai dėl šalyje vykstančio žaidėjų streiko.
Dėl nesutarimų su lyga streikuojant krepšininkams, „Hapoel“ surinko vos penkis žaidėjus ir šie priešintis sugebėjo tik iki antrojo kėlinio vidurio, nes net keturi iš jų gavo po penkias pražangas.
Jie specialiai rinko pražangas, kad greičiau išsibauduotų. Ant parketo liko vienintelis Johnathanas Motley, spėjęs sumesti 22 taškus.
Kartu su juo dar žaidė Levi Randolphas (14 tšk.), Tai'us Odiase (10 tšk.), Vasilije Micičius (9 tšk.) ir Ishas Wainrightas (4 tšk.). Susitikimas nutrauktas „Bnei Herzliya“ pirmauja 70:59.
Herclijos komanda sugebėjo surinkti aštuonis krepšininkus. 21 tašką per nepilnus du kėlinius pelnė Justinas Edleris-Davisas, 18 – Zachas Bryantas, 14 – Evanas Bruinsma.
Žaidėjų asociacija apie streiką paskelbė ketvirtadienį, kai galutinai žlugo derybos su lygos vadovybe – asociacija reikalavo panaikinti mokestines lengvatas legionieriams, įtvirtinti Izraelio žaidėjų statusą lygoje, suteikti jiems privalomą laiką aikštėje.
Tai jau antrosios rungtynės, kuriose vyko chaosas: penktadienį Tel Avivo „Maccabi“ kovojo su Gan Nero „Hapoel HaEmek“ klubu ir pastarasis savo sudėtyje turėjo vos 4 krepšininkus. Tad „Maccabi“ nutarė leisti į aikštę penkis žaidėjus, tačiau viens tiesiog stovėjo ir nežaidė.
