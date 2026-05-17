Su reguliariu LKL sezonu „Žalgiris“ atsisveikino 27-ąja pergale iš eilės – auka tapo „Nevėžis“

2026 m. gegužės 17 d. 18:52
Kauno „Žalgiris“ pergalingai užbaigė dominuojantį LKL, kurią remia „Betsson“, reguliarųjį sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai savo žiūrovų akivaizdoje 98:80 (32:18, 17:19, 21:19, 28:24) susitvarkė su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“, kurio sezonas šį vakarą baigėsi.
Kauniečiai sužaidė geriausią reguliarųjį sezoną nuo pat 2010–2011 metų, kuomet sugebėjo nepatirti nė vienos nesėkmės per 27 mačus iš eilės.
Tik vieną pralaimėjimą „Žalgiris“ patyrė ir sekančiame, 2011–2012 m. sezone, tačiau tada buvo sužaistos 22-ejos rungtynės.
Be to, tai buvo jau 27-oji Lietuvos čempionų pergalė iš eilės. Vienintelį sykį „Žalgiris“ nusileido Panevėžio „Lietkabeliui“, tai vyko prieš septynis mėnesius – spalio 19 d.
Kėdainiečiai savo ruožtu sugėrė aštuntąją nesėkmę paeiliui – paskutinę sezono pergalę jie iškovojo balandžio 11 d., kuomet prie komandos vairo dar stovėjo Laimonas Eglinskas. Į atkrintamąsias ši ekipa paskutinįsyk pateko 2023-aisiais.
Žalgiriečiai ketvirtfinalio serijoje susikaus su „Jonava Hipocredit“. Pirmasis mačas bus žaidžiamas Kaune gegužės 20 d. (trečiadienį).
„Žalgiris“ galingai pradėjo rungtynes ir jau po pirmojo ketvirčio turėjo solidžią 14 taškų persvarą (32:18). Antrajame ketvirtyje kova buvo kur kas lygesnė, o svečiai sugebėjo pelnyti daugiau taškų nei šeimininkai (17:19). Nepaisant kėdainiečių pastangų, „Žalgiris“ prieš ilgąją pertrauką išlaikė dviženklį pranašumą – 49:37.
Po pertraukos „Nevėžis-Paskolų klubas“ nebuvo nusiteikės sudėti ginklus – svečiai pamažu vijosi oponentus, kol iš deficito liko vos pora metimų (52:56). Vis tik kauniečiai greitai atsigavo ir vėl nurūko į priekį prieš paskutinį kėlinį – 70:56. Per likusias dešimt minučių arenoje intriga nekvepėjo – „Žalgiris“ laisva pavara pasiekė rungtynių finišą, tuo pačiu užbaigdamas savo varžovų sezoną.
„Žalgiris“: Deividas Sirvydis 20, Ąžuolas Tubelis 18, Mantas Rubštavičius 14, Dustinas Sleva 9, Mosesas Wrightas 8, Sylvainas Francisco 7, Ignas Brazdeikis 6.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Ignas Vaitkus 19, Justinas Ramanauskas 13, Kenny Pohto 12, Jarredas Godfrey 11, Seltonas Miguelis ir Lukas Valantinas po 6.
