T. Masiulis prieš laukiančias LKL atkrintamąsias kovas su Jonava: „Visada yra kažkokio nerimo“

2026 m. gegužės 17 d. 20:46
Lrytas.lt
 Kauno „Žalgirio“ krepšininkai sekmadienį pergale prieš Kėdainių „Nevėžį“ 98:80 užbaigė LKL reguliarųjį sezoną, o po rungtynių savo mintimis dalijosi komandos vyriausiasis treneris Tomas Masiulis, pabrėžęs auklėtinių atsidavimą viso sezono metu.
„Džiaugiuosi už tuos vaikinus, kurie Eurolygoje mažiau žaidė – tikrai visi norėjo įrodyti. Buvo daug rungtynių, kai būdamas šalia aikštelės mėgavausi, kaip jie kaunasi dėl kiekvieno kamuolio ir įrodinėja man bei komandai, kad yra verti žaisti daugiau minučių.
Bet vėlgi, suprantame, kad ta 27 pergalių serija yra tik skaičius ir kitą savaitę viskas prasideda iš naujo“, – kalbėjo T. Masiulis.
Strategas užsiminė ir apie laukiančią ketvirtfinalio seriją su Jonavos klubu.
„Visada yra kažkokio nerimo, čia turbūt normalu. Kaip ir sakiau, niekas neprisimins, kad mes čia taip reguliariajame sezone žaidėme – viskas prasideda nuo nulio ir kiekvienos rungtynės yra labai svarbios, todėl turime ateiti maksimaliai pasiruošę, susikaupę ir daryti savo darbą“, – akcentavo treneris.
Vietinio čempionato atkrintamųjų seriją iki dviejų pergalių žalgiriečiai pradės jau ateinantį trečiadienį „Žalgirio“ arenoje.
