T. Sabonis su „Lions“ susižėrė visus britų krepšinio sezono trofėjus

„Lions“ laimėjo ne tik visas atkrintamąsias varžybas, bet ir reguliarųjį sezoną. Ekipa taip pat iškovojo dvi Anglijos krepšinio taures, o T. Sabonis buvo pripažintas geriausiu metų treneriu.
Čempionų titulą lėmė vienerios rungtynės, tačiau „Lions“ jau nuo pirmųjų minučių valdė situaciją ir užtikrintai žengė link pergalės. Londono klubas čempionų titulą iškovojo antrus metus iš eilės.
Karolis Lukošiūnas dėl traumos „Lions“ gretose nežaidžia nuo vasario pabaigos.
Nugalėtojams Joelis Scottas įmetė 22 taškus (17 atk. kam.), Aarynas Rai’us surinko 21 (8 atk. kam.). Pralaimėjusiems Patrickas Robinsonas pelnė 22 taškus.