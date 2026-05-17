X. Pascualis „Barcelona“ keis į kitą Eurolygos ekipą

Teigiama, kad katalonų „Barcelona“ klubui vadovaujantis X. Pascualis perims komandos vairą iškart po sezono, jei neįvyks netikėtų pokyčių.
Stratego sutartyje su „Barcelona“ yra numatyta išpirkos sąlyga, kuri leistų specialistui palikti klubą pasibaigus šiam sezonui.
Susiję straipsniai
X. Pascualis prie Barselonos komandos vairo stojo 2025–2026 metų sezono metu. Jis atvedė katalonus į Eurolygos įkrintamąsias akistatas ir išlaikė komandą tarp keturių stipriausių Ispanijos lygos ekipų.
Dubajaus klubas ruošiasi antrajam sezonui Eurolygoje. Debiutiniame sezone komanda liko vos per vieną vietą nuo įkrintamųjų etapo.