X. Pascualis „Barcelona" keis į kitą Eurolygos ekipą

2026 m. gegužės 17 d. 15:23
Eurolygoje šį sezoną debiutavęs Dubajaus „Dubai Basketball“ klubas artėja prie susitarimo su Xavieru Pascualiu, kuris po sezono turėtų tapti naujuoju komandos vyriausiuoju treneriu, praneša BasketNews žurnalistas Donatas Urbonas.
Teigiama, kad katalonų „Barcelona“ klubui vadovaujantis X. Pascualis perims komandos vairą iškart po sezono, jei neįvyks netikėtų pokyčių.
Stratego sutartyje su „Barcelona“ yra numatyta išpirkos sąlyga, kuri leistų specialistui palikti klubą pasibaigus šiam sezonui.
X. Pascualis prie Barselonos komandos vairo stojo 2025–2026 metų sezono metu. Jis atvedė katalonus į Eurolygos įkrintamąsias akistatas ir išlaikė komandą tarp keturių stipriausių Ispanijos lygos ekipų.
Dubajaus klubas ruošiasi antrajam sezonui Eurolygoje. Debiutiniame sezone komanda liko vos per vieną vietą nuo įkrintamųjų etapo.
