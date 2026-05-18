Ir vėl teko krautis lagaminus – buvęs „Žalgirio“ treneris atleistas du kartus per vieną sezoną

2026 m. gegužės 18 d. 09:16
Praeityje Kauno „Žalgirį“ treniravęs Joanas Plaza vėl liko be darbo.
Oficialiai pranešta, kad išsiskyrė Saragosos „Casademont“ ir 62-ejų katalono keliai.
Tai jau antras kartas per vieną sezoną, kai J. Plaza yra atleidžiamas iš trenerio pareigų. Sausio mėnesį krepšinio specialistui buvo parodytos durys Andoros „MoraBanc“ klube.
Į Saragosą buvęs „Žalgirio“ strategas atvyko šių metų vasarį, bet per trijų mėnesių laikotarpį kalnų nenuvertė – šiuo metu komanda balansuoja ties iškritimo iš Ispanijos krepšinio lygos riba.
Primename, kad J. Plaza Kaune darbavosi 2012–2013 metų sezone.
