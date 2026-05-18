Iš Denverio – svarbi žinia „Žalgiriui“: „Nuggets“ priėmė sprendimą dėl J. Valančiūno ateities

Pasak „Denver Post“ šaltinių, šie pokyčiai turėtų paliesti ir J. Valančiūną.
Skelbiama, kad „Nuggets“ organizacija yra linkusi ieškoti lietuviui kitos komandos, kuris sutiktų perimti uteniškio sutartį arba galutinai jos atsisakyti, taip sutaupant 8 milijonus JAV dolerių.
Susitarimą su Denverio klubu dar turinčio J. Valančiūno kontrakto vertė siekia 10 milijonų dolerių.
Jei komanda priims sprendimą kontraktą nutraukti iki liepos 8 dienos, J. Valančiūnas gaus 2 mln. kompensaciją.
„Nuggets“ ateities dėlionė bei joje neberegimas lietuvis yra svarbi žinia Europos klubams.
Naujienų portalų 15min.lt bei „Basketnews“ šaltiniai kiek anksčiau jau skelbė, kad J. Valančiūnas jau žvalgosi į Europą ir planuoja sugrįžimą į Eurolygą.
Pasak minėtų portalų, nemažą tikimybę prisivilioti lietuvį turi ir Kauno „Žalgirio“ ekipa, kuri jau yra pradėjusi derybas su Lietuvos rinktinės kapitonu.
