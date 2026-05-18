Iš Denverio – svarbi žinia „Žalgiriui“: „Nuggets“ priėmė sprendimą dėl J. Valančiūno ateities

2026 m. gegužės 18 d. 11:28
Lrytas.lt
Panašu, kad Jono Valančiūno etapas „Denver Nuggets“ klube baigėsi. Vietos žiniasklaidoje pranešama, kad Denverio ekipa neturėtų ženkliai keisti savo sudėties, tačiau šią vasarą ji atliks keletą pakeitimų.
Pasak „Denver Post“ šaltinių, šie pokyčiai turėtų paliesti ir J. Valančiūną.
Skelbiama, kad „Nuggets“ organizacija yra linkusi ieškoti lietuviui kitos komandos, kuris sutiktų perimti uteniškio sutartį arba galutinai jos atsisakyti, taip sutaupant 8 milijonus JAV dolerių.
Susitarimą su Denverio klubu dar turinčio J. Valančiūno kontrakto vertė siekia 10 milijonų dolerių.
Jei komanda priims sprendimą kontraktą nutraukti iki liepos 8 dienos, J. Valančiūnas gaus 2 mln. kompensaciją.
„Nuggets“ ateities dėlionė bei joje neberegimas lietuvis yra svarbi žinia Europos klubams.
Naujienų portalų 15min.lt bei „Basketnews“ šaltiniai kiek anksčiau jau skelbė, kad J. Valančiūnas jau žvalgosi į Europą ir planuoja sugrįžimą į Eurolygą.
Pasak minėtų portalų, nemažą tikimybę prisivilioti lietuvį turi ir Kauno „Žalgirio“ ekipa, kuri jau yra pradėjusi derybas su Lietuvos rinktinės kapitonu.
