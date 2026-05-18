R. Kondratavičius prieš finalinį Eurolygos jaunių turnyrą: „Turėsime luptis dėl kiekvieno kamuolio“

Praėjusiame sezone iškovotą titulą ginsiantys Kauno „Žalgirio“ U18 jaunuoliai išbandys jėgas su šiomis jaunimo komandomis, kurios kovos dviejose grupėse: Madrido „Real“, „FC Barcelona“, Atėnų „Panathinaikos“, Belgrado „Crvena Zvezda“, Paryžiaus „Pole France INSEP“, Liublianos „Cedevita Olimpija“ bei „Next Generation Team 3SSB“.
Sirgaliai, atvykę palaikyti žalgiriečių „NextGen“ finaliniame etape Atėnuose, arba rungtynes stebėsiantys per oficialų Eurolygos „YouTube“ kanalą, turės progą išvysti tris Kauno komandos grupės etapo susitikimus, kurie vyks per pirmąsias tris turnyro dienas – nuo ketvirtadienio, gegužės 21 d., iki šeštadienio, gegužės 23 d., „Sunel“ arenoje.
Jaunieji žalgiriečiai grupėje susikaus su „Next Gen Team 3SSB“, „FC Barcelona“ ir „Crvena Zvezda“ U18 komandomis. Turnyras baigsis sekmadienį, gegužės 24 d., kai dvi grupių nugalėtojos susitiks finalinėse rungtynėse „Telekom Center Athens“ (buvusioje OAKA) arenoje, kurios taps įžanga į didįjį Eurolygos finalą.
Prieš išvyką į Atėnus jaunųjų žalgiriečių strategas Rokas Kondratavičius pasidalijo savo mintimis apie komandos pasiruošimą.
„Nuotaikos, sakyčiau, kovinės – nei geros, nei blogos. Viskas yra procese, dirbame, turėjome gerą mėnesį pasiruošimo. Kažkokių rimtesnių traumų neturime, tik vienintelė netektis yra mūsų aukštaūgis latvis Emilis Steckis, kuris nevažiuoja dėl sveikatos problemų. Sakyčiau, čia vienintelė tokia didesnė netektis, bet, aišku, tai jau žinojome dar prieš pasiruošimą, todėl turime naują žmogų į tą poziciją. Visi kiti sveiki – manau, kad čia ir yra svarbiausia, o tiek taktiškai, tiek fiziškai vis dar esame pasiruošime, bet viskas pagal planą – liko paskutinės trys treniruotės, po kurių ir tikimės būti savo optimalioje formoje“, – kalbėjo R.Kondratavičius.
Strategas išskyrė ir komandos žaidimo planą bei norimą matyti charakterį.
„Atrankos etape Abu Dabyje dar labiau išsigryninome, kas mums veikia, ypač kalbant apie puolimą. Mūsų planas, kaip ir praėjusiais metais, yra būti gynybine ir varžovams nepatogia komanda. O puolime mūsų sistema labai nesikeičia – norime būti greita komanda, ta komanda, kuri yra agresyvi, gerai besidalijanti kamuoliu ir, aišku, žinome, kad žaidžiame su mūsų amžiaus žaidėjais, kur ta patirtis nėra pati didžiausia, todėl esame paruošę taktinių gudrybių tiek puolime, tiek gynyboje, kuriomis stengsimės nustebinti varžovus ir laimėti tam tikras atkarpas. Šiaip tikrai norime būti gynybinė komanda, kuri lupasi, kovoja dėl kiekvieno kamuolio, stato savo kūną ir su kuria yra nemalonu žaisti, nes žinome, kad laukia daug talentingų ekipų, kurioms ūgiu ir dydžiu kai kuriais atvejais nusileidžiame. Norime būti ta komanda, kuri neturi vieno išskirtinio lyderio, o gerai dalijasi kamuoliu ir kurioje bent trys-keturi žmonės gali būti pavojingi kiekvienose rungtynėse“, – pridėjo R.Kondratavičius.
R.Kondratavičius kalbėjo ir apie tokio turnyro patirtį jau turinčius sudėties žaidėjus.
„Visų pirma, tie mūsų patyrę žaidėjai turi nugalėtojų mentalitetą, žino, ką reiškia laimėti, todėl darbas su jais kažkiek lengvesnis, nes jie jau žino, ko tikėtis finaliniame etape. Atrankos ir finalinio etapo lygis, manau, skiriasi labai stipriai – dažniausiai žaidėjams sunkiausia būna nuvažiavus ir pamačius tą lygio skirtumą nuo atrankos etapo, nes tiek fiziškumas, tiek ir komandos būna aukščiausio lygio. Visos aštuonios yra Europoje dominuojančios sistemos, taip pat ir JAV komanda. Pagrindinis dalykas kalbant apie patirtį yra tai, kad tu jau žinai, ko tikėtis, kokio reikės fiziškumo, todėl galvoju, kad šiuo atveju mums senbuviai turi padėti ir aš ypač dedu į juos vilčių pirmosioms rungtynėms, kuriose naujokams gali būti kažkiek šoko. O tada jau antrosiose, trečiosiose rungtynėse tikimės, kad daugiau pasijungs ir tie žaidėjai, kurie neturi tiek daug patirties“, – akcentavo treneris.
Galiausiai strategas išskyrė ir tokio lygio turnyro naudą jauniesiems žaidėjams.
„Jie žais su savo amžiaus geriausiais krepšininkais, tad šita galimybė parodys, ko jie yra verti ir kur dar labiausiai reikia tobulėti, nes čia yra geriausias savo galimybių pasitikrinimas, kokį tik gali rasti žaisdamas jaunimo krepšinyje. Mes važiuojame laimėti – mūsų vienintelis tikslas yra laimėti, o ne dalyvauti, tai, manau, taip pat patirtis išauga važiuojant kovoti dėl aukščiausių tikslų, kai kiekvienas tavo metimas, kiekviena klaida, nenuskaityta situacija gali lemti rungtynių baigtį, todėl padidėja spaudimas ir žaidėjai gauna patirties, kaip su tuo susitvarkyti“, – atsakė R.Kondratavičius.
Kauno „Žalgirio“ U18 komanda į Eurolygos „NextGen“ finalinį etapą išvyks tokios sudėties: Kristupas Sabeckas, Stenas Markusas Adamsonas, Gabrielius Krivas, Dovydas Jakštonis, Galius Černeckis, Ignas Štombergas, Joris Sinica, Maksimas Brnovičius, Nojus Mištautas, Rojus Stankevičius, Jokūbas Kukta ir Augustas Kičas.
Komandos vyriausiojo trenerio pareigas užims R.Kondratavičius, o jam asistentų rolėse talkins Tautvydas Šležas, Martynas Gailiūnas bei Artūras Sukovas.
Pirmąjį grupės susitikimą su „Next Gen Team 3SSB“ jaunieji žalgiriečiai žais jau šį ketvirtadienį 16.45 val. Lietuvos laiku. Antroji akistata su „FC Barcelona“ jauniais lauks penktadienį 16.45 val., o grupės etapą R.Kondratavičiaus auklėtiniai užbaigs šeštadienį 12.15 val. rungtynėmis su „Crvena Zvezda“ U18 ekipa.