Užsienis trimituoja: Ą. Tubelis – Eurolygos komandų akiratyje, su vienu klubu derybos pažengusios

2026 m. gegužės 18 d. 10:26
Lrytas.lt
Šiame sezone Eurolygoje skambiai debiutavęs Kauno „Žalgirio“ ekipos puolėjas Ąžuolas Tubelis atsidūrė kitų klubų akiratyje.
Sutartį su Lietuvos čempionais turintis 24-erių vilnietis jau atkreipė daugelio Eurolygos komandų dėmesį.
Izraelio naujienų portalas „Sport5“ skelbia, kad Ą. Tubelis yra įtrauktas į Tel Avivo „Hapoel“ komandą intriguojančių žaidėjų sąrašą.
Vis dėlto straipsnyje pabrėžiama, kad susitarimas su žaidėju dar nepasiektas, nes favoritas „prigriebti“ Ą. Tubelį yra įvardinamas graikų Pirėjo „Olympiakos“.
Pridedama, kad Ą. Tubelio ir „Olympiakos“ derybos yra pažengusioje stadijoje, tiesa, graikams tektų „Žalgiriui“ sumokėti nemenką išpirką.
Ą. Tubelis šiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 12,1 taško, atkovodavo po 4,5 kamuolio ir rinkdavo po 12,7 naudingumo balo.
