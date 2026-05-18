Užsienis trimituoja: Ą. Tubelis – Eurolygos komandų akiratyje, su vienu klubu derybos pažengusios

Sutartį su Lietuvos čempionais turintis 24-erių vilnietis jau atkreipė daugelio Eurolygos komandų dėmesį.
Izraelio naujienų portalas „Sport5“ skelbia, kad Ą. Tubelis yra įtrauktas į Tel Avivo „Hapoel“ komandą intriguojančių žaidėjų sąrašą.
Vis dėlto straipsnyje pabrėžiama, kad susitarimas su žaidėju dar nepasiektas, nes favoritas „prigriebti“ Ą. Tubelį yra įvardinamas graikų Pirėjo „Olympiakos“.
Susiję straipsniai
Pridedama, kad Ą. Tubelio ir „Olympiakos“ derybos yra pažengusioje stadijoje, tiesa, graikams tektų „Žalgiriui“ sumokėti nemenką išpirką.
Ą. Tubelis šiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 12,1 taško, atkovodavo po 4,5 kamuolio ir rinkdavo po 12,7 naudingumo balo.