„Fenerbahce“ pratęsė sutartį su dviem lyderiais

už krepšinio sektorių atsakingas klubo valdybos narys Cemas Ciritci paskelbė, jog komandoje ir toliau rungtyniaus Talenas Hortonas-Tuckeris ir Tarikas Biberovičius.
T. Hortonas-Tuckeris šį sezoną renka po 15,7 taško, 3,7 atkovoto kamuolio, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 14,3 naudingumo balo.
T. Biberovičius Eurolygoje fiksuoja 11,2 taško, 2,9 atkovoto kamuolio kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 8,1 naudingumo balo vidurkius.
Tiesa, kaip ir praėjusiais metais, T. Biberovičius žaidimą pagerino atkrintamosiose varžybose.
Serijoje prieš „Žalgirį“, natūralizuotas turkas rinko po 15,5 taško, 1,5 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 9,8 naudingumo balo, o tritaškius realizavo net 56 proc. tikslumu.
Penktadienį prasidėsiančiame Eurolygos finaliniame ketverte „Fenerbahce“ susitiks su Pirėjo „Olympiakos“.