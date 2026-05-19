„Fenerbahce“ pratęsė sutartį su dviem lyderiais

2026 m. gegužės 19 d. 21:45
Lrytas.lt
Artėjant Eurolygos finalo ketvertui Stambulo „Fenerbahce“ komandos sirgalius nudžiugino žinia apie dviejų svarbių krepšininkų išsaugojimą.
už krepšinio sektorių atsakingas klubo valdybos narys Cemas Ciritci paskelbė, jog komandoje ir toliau rungtyniaus Talenas Hortonas-Tuckeris ir Tarikas Biberovičius.
T. Hortonas-Tuckeris šį sezoną renka po 15,7 taško, 3,7 atkovoto kamuolio, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 14,3 naudingumo balo.
T. Biberovičius Eurolygoje fiksuoja 11,2 taško, 2,9 atkovoto kamuolio kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 8,1 naudingumo balo vidurkius.
Tiesa, kaip ir praėjusiais metais, T. Biberovičius žaidimą pagerino atkrintamosiose varžybose.
Serijoje prieš „Žalgirį“, natūralizuotas turkas rinko po 15,5 taško, 1,5 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 9,8 naudingumo balo, o tritaškius realizavo net 56 proc. tikslumu.
Penktadienį prasidėsiančiame Eurolygos finaliniame ketverte „Fenerbahce“ susitiks su Pirėjo „Olympiakos“.
