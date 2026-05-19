„Fenerbahce“ puolėjas išskyrė Šaro savybę: „Dėl to mes aikštelėje sukandžiosime visus“

Prieš laukiančias rungtynes su Graikijos klubu, kurio fanai tam tikrų portalų skaičiavimu turėtų užimti didžiąją arenoje susirinkusių sirgalių dalį, vienas svarbiausių „Fenerbahce“ žaidėjų Tarikas Biberovičius teigė, kad lemiamą žodį tars būtent Šaras.
„Žinome, kad jie yra išalkę pergalės, tačiau svarbiausia yra tai, ką galvojame mes. Šaras labai gerai žino, kaip mus paruošti psichologiškai ir fiziškai – dėl to mes aikštelėje sukandžiosime visus“, – drąsiai graikų portalo „Gazzetta“ žurnalistei Efymiai Ekonomidou pareiškė puolėjas.
Paprašytas pakalbėti apie Š. Jasikevičių Bosnijoje ir Hercegovinoje gimęs turkas tęsė toliau.
„Visų pirma, jis buvo fantastiškas žaidėjas. Vien žiūrėdamas į Šaro „Wikipedia“ puslapį supranti, kad jis buvo vienas geriausių Eurolygos istorijoje. Bet ir jo treniravimas yra toks geras, kad net negalvoji apie tai, kai jis žaidė. Kai dabar sakai Šaras, galvoji apie jį kaip apie trenerį – tai parodo, kokį jis yra pasiekęs lygį.
Aišku, taip tiesiog nenutinka. Berods, jis buvo kiekvienam finalo ketverte nuo COVID'o laikų. Natūralu, kad tam yra priežastis. Visų pirma, jis labai disciplinuotas. Mes čia, kaip komanda, kaip šeima, žinome, ką turime daryti. Tobulėjame kasdien ir kasmet.
Treniruočių metu atrodo, kad prieš ateidamas jis būtų išgėręs 10 puodelių kavos – tokio lygio yra intensyvumas. Jis fokusuojasi ties kiekviena tavo padaryta klaida, nes žino, kiek tai svarbu bus ateityje“, – lietuvio sėkmės priežastis aiškino T. Biberovičius.