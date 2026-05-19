D. Songaila nesureikšmina nei sėkmingos „Lietkabelio“ istorijos, nei pergalių prieš juos

Rytoj (trečiadienį, 18:30 val.) Saulės miesto krepšininkai namų tvirtovėje pradės LKL, kurią remia „Betsson“, ketvirtfinalio seriją prieš „Lietkabelį“ – bilietas į pusfinalį atiteks komandai, pirmajai pasiekusiai dvi pergales.
Panevėžio atstovai į šias rungtynes žengia kaip atkrintamųjų senbuviai – per pastaruosius 10 metų šiame etape jie nenugalėti. „Šiauliams“ tai pirmosios atkrintamosios su namų pranašumu po 14 metų, o Songailai – pirmosios vyr. trenerio karjeroje.
Ar jaučiamas papildomas spaudimas?
Susiję straipsniai
„Nežinau, rytoj ryte pasakysiu, kaip miegojau. Ar miegojau“, – su šypsena atsakė strategas.
Siekiant prisidėti prie griausmingesnio palaikymo, „Šiaulių“ klubas sirgaliams paruošė nemokamus ir specialiai atkrintamosioms sukurtus marškinėlius.
– Treneri, rytoj – ilgai lauktas atkrintamųjų startas. Kiek pasiruošimas joms skyrėsi nuo to, ką turėjote reguliariajame sezone?
– Daugiau psichologinis ir mentalinis, negu fizinis pasiruošimas.
– Dar šeštadienį žaidėte su „Lietkabeliu“ reguliariajame sezone. Kas pasikeitė per tą laiką, ką teigiamo ir neigiamo galėjote pasiimti iš tų paskutinių rungtynių?
– Matėme, kokios problemos, matėme, ką reikia taisyti, turėjome porą dienų tas problemas identifikuoti ir susitvarkyti su jomis.
– Kiek tarpusavio santykis (4:0) reguliariajame sezone gali kišti koją psichologiškai?
– Neskaičiuoju aš – 4:0, 2:1 ar 0:3, man jokio visiškai skirtumo. Aš žiūriu į šitas rungtynes kaip į dar vienas rungtynes, nes tai yra vienintelės rungtynės, kurias mes turime. Ir tai, kas buvo prieš tai, visiškai nieko nereiškia.
– Pačiam tai – pirmosios atkrintamosios vyr. trenerio karjeroje. Ar yra kažkoks specialus jausmas asmeniškai?
– Nežinau, rytoj ryte pasakysiu, kaip miegojau. Ar miegojau.
– „Lietkabelis“ dešimtmetį ketvirtfinaliuose žygiuoja nepralaimėdami. Ar tai prideda papildomos motyvacijos?
– Tai prasme, čia yra „Lietkabelio“ istorija, čia nėra mūsų istorija. Didelę šios istorijos dalį aš net nebuvau čia, neturėjau nieko bendro su LKL. Kai turėjau – tai buvo kitokia istorija. Tai yra apie mus… Tai nėra apie „Lietkabelį“ ir nėra apie jų istoriją.
– Mums tas namų aikštės pranašumas irgi seniai nematytas dalykas. Kiek jūs ir žaidėjai žiūri į tai kaip privilegiją ar kažkokį papildomą spaudimą?
– Manau, kad tai yra privilegija. Žaidi namuose, namų žiūrovams… Raginu visus ateit, palaikyt komandą. Seniai, kaip ir patys minėjot, nesam žaidę tų atkrintamųjų namuose. Ateikite, palaikykite komandą, nereikia keliauti niekur. Namuose, atsikeli savo lovoje, išsimiegi. Manau, kad tai yra privalumas.
Darius SongailaŠiaulių ŠiauliaiPanevėžio Lietkabelis
Rodyti daugiau žymių