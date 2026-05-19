„FIBA Europe“ asamblėjoje – svarbūs sprendimai Lietuvai

Pagrindinė renginio dalis buvo skirta einamiesiems FIBA klausimams, įvairių komisijų ataskaitoms bei procedūriniams ir techniniams pakeitimams, kurie daugiausia susiję su federacijų administraciniu darbu.
„Vienas svarbesnių Asamblėjoje nagrinėtų klausimų buvo žaidėjų draudimo situacija. FIBA šiemet pratęsė sutartį su draudimo kompanija, nes po praėjusios vasaros, kuomet buvo itin daug traumų, draudimo kaštai organizacijai išaugo net 78 procentais. Dėl to buvo sumažintas draudžiamų rinktinės žaidėjų skaičius nuo 24 iki 16 bei nustatytas maksimalus draugiškų rungtynių skaičius pasirengimo ciklų metu“, – pasakojo D. Domarkas.
Taip pat Reikjavike buvo paliesti žaidėjų pilietybių ir atstovavimo klausimai. Pakeistos pasų išdavimo procedūros, o žaidėjams iki 18 metų (U18 grupė) amžiaus suteikta daugiau lankstumo apsisprendžiant, kuriai nacionalinei rinktinei atstovauti.
Taip pat buvo pristatyti FIBA Europos taurės varžybų formato pokyčiai. Naujasis modelis suteiks daugiau garantuotų vietų kiekvienos šalies klubams bei prailgins sezoną. Nuo kito sezono turnyras plečiasi iki 48 komandų – bus sudarytos 8 grupės po 6 komandas, o reguliariojo sezono rungtynių skaičius didės nuo 6 iki 10.
Dar kartą buvo paliestas nelicencijuotų turnyrų klausimas Europoje. FIBA akcentavo, kad ENBL (Europos Šiaurės krepšinio lyga) nėra pripažinta FIBA organizacijos, todėl dalyvavimas šiame turnyre teoriškai gali užtraukti sankcijas ne tik klubams, bet ir nacionalinėms federacijoms.
Daug dėmesio skirta NCAA situacijai ir sparčiai augantiems išvykstančių Europos žaidėjų skaičiams. Buvo pristatyta problematika, kad NCAA neturi vieningos atsakomybės ir centralizuoto valdymo mechanizmo, todėl FIBA sudėtinga pasiekti konkrečių situacijos sprendimų. Pasak FIBA atstovų, situaciją iš esmės galėtų pakeisti tik JAV Kongresas. Šiuo metu vyksta aktyvios diskusijos su NCAA konferencijomis, tačiau bendros sistemos nebuvimas apsunkina progresą.
Taip pat buvo pristatytas „NBA Europe“ projekto progresas. Pasak D. Domarko, didelių naujienų, kurių dar nebūtų viešoje erdvėje, nebuvo pateikta, tačiau FIBA dar kartą patvirtino, kad NBA planuoja kurti jaunimo ugdymo kompensacinį mechanizmą. Pagal jį tiek klubai, tiek nacionalinės federacijos ateityje gautų finansines kompensacijas už išugdytus žaidėjus. Tai vertinama kaip labai pozityvus žingsnis visai Europos krepšinio ekosistemai.
„FIBA pasidalino ir augančiais Europos čempionatų rodikliais pagal visus pagrindinius parametrus bei pasidžiaugė FIBA turnyrų čempionais. Lietuvos krepšinio bendruomenę itin džiugina, kad tiek pagrindinį FIBA turnyrą, tiek pagrindinį jaunimo turnyrą laimėjo mūsų šalies atstovės - Vilniaus „Ryto“ komandos. Tai buvo maloniai paminėta ir pačios FIBA kontekste“, – pabrėžė D. Domarkas.
