Monstriško V. Wembanyamos „Spurs“ įspūdingoje dramoje nukovė „Thunder“

Išvykoje žaidę „Spurs“ pirmavo didžiąją rungtynių dalį, tačiau aikštelės šeimininkai ketvirtajame kėlinyje surengė spurtą persvėrė rezultatą (94:95). Visgi San Antonijaus komanda likus 11,5 sekundės turėjo 2 taškų persvarą (101:99).
Lemiamą ataką turėję „Thunder“ kamuolį atidavė į prieš rungtynės NBA MVP trofėjų atsiėmusio Shai Gilgeous-Alexanderio rankas, kuris metimu iš po krepšio išplėšė pratęsimą.
Pratęsimą ir vėl geriau pradėjo „Spurs“, tačiau iniciatyvą ir vėl perėmė „Thunder“, likus mažiau nei minutei turėję 3 taškų pranašumą (105:108).
Visgi tuomet atėjo V. Wembanyamos laikas – 224 cm ūgio centras pasiėmė kamuolį į savo rankas ir dūrė tritaškį nuo NBA logotipo.
„Thunder“ ataka buvo nesėkminga ir komandos keliavo į antrąjį pratęsimą.
Antrajame pratęsime „Spurs“ pirmieji pelnė taškus ir persvaros iš savo rankų jau nebepaleido.
Viską vainikavo V. Wembanyamos dėjimas per „Thunder“ aukštaūgį Chetą Holmgreną su pražanga.
Iš viso V. Wembanyama rungtyniavo net 49 minutes, per kurias pelnė 41 tašką (13/23 dvit., 1/2 trit., 12/13 baud.), atkovojo 24 kamuolius, išrašė 3 blokus ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
24 atkovoti kamuoliai – didžiausias rezultatas NBA konferencijų finaluose nuo 2000 metų, kai tokius skaičius fiksavo legendinis Shaquille'as O'Nealas.
Nuostabiu žaidimu prie pergalės prisidėjo „Spurs“ gynėjas Dylanas Harperis, surinkęs 24 taškus (7/13 dvit., 1/7 trit., 7/7 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvius perdavimus ir net 7 perimtus kamuolius. Pastarasis rodiklis – naujas „Spurs“ rekordas NBA atkrintamosiose.
„Thunder“ gretose 31 tašką pelnė nuo suolo rungtynes pradėjęs Alexas Caruso (3/5 dvit., 8/14 trit., 1/3 baud.). S. Gilgeous-Alexanderis surinko 24 taškus ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų, tačiau pataikė vos 7 metimus iš 23 bandymų (5/16 dvit., 2/7 trit., 8/9 baud.).
Kitos serijos rungtynės – naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Lietuvos laiku.
Pasak ESPN žurnalisto Marco J. Spearso, tikėtina, kad jose jau galės žaisti pirmąsias serijos rungtynes dėl čiurnos traumos praleidusi „Spurs“ žvaigždė De'Aaronas Foxas.
