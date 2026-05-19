Oficialu: „Fenerbahce“ ir toliau žais Eurolygoje

Paskelbus apie NBA Europos lygos projektą buvo daug kalbų, jog Turkijos grandas paliks Eurolygą, tačiau „Fenerbahce“ išplatino viešą pranešimą, kuriame patvirtino atnaujinęs Eurolygos licenciją.
Tiesa, pranešime Stambulo klubas teigia ir toliau atidžiai stebėsiantis NBA Europos lygą ir jos viziją Europoje.
Taip pat buvo išreikšta viltis, jog Eurolyga ir „NBA Europe“ suvienys jėgas stiprinant Senojo žemyno krepšinį.
„Fenerbahce“ du kartus triumfavo Eurolygoje – 2017 ir 2025 metais.