Po teismo nuosprendžio paaiškėjo buvusio žalgiriečio atlyginimas

2026 m. gegužės 19 d. 20:06
Lrytas.lt
FIBA išplatino Arbitražo teismo (BAT) nuosprendį, kuriame buvo galima sužinoti, kiek Kauno „Žalgiryje“ uždirbo Augustine’as Rubitas.
BAT aiškinosi konfliktą tarp A. Rubito ir jo agentūros „Wasserman Media Group“.
„Wasserman“ teigė, jog krepšininkas nesumokėjo agentūrai komisinių mokesčių už 2020–2021 metų sezoną, kuomet krepšininkas žaidė „Žalgiryje“
Visgi agentūra savo tiesos neįrodė ir teismo bylą laimėjo A. Rubitas.
Bylos metu buvo atskleistas tikslus krepšininko atlyginimas Kaune – 450 tūkst. JAV dolerių.
Žaisdamas „Žalgiryje“ A. Rubitas rinko po 8,1 taško, 4,2 atkovoto kamuolio ir 9,4 naudingumo balo.
