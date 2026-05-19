S. Francisco prakalbo apie nelauktus sunkumus Kaune: „Tu to nesitiki“

2026 m. gegužės 19 d. 12:07
Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco yra tapęs komandos fanų numylėtiniu. Toks statusas Kaune jam sukelia ir sunkumų.
Prieš mėnesį Kaune lankėsi didžiausios pasaulio sporto televizijos ESPN padalinys iš Brazilijos – „ESPN Brasil“. Brazilas žurnalistas Gustavo Hofmanas iš arti patyrė „Žalgirio“ fanų sukuriamą atmosferą, taip pat buvo pakalbinti klubo atstovai ir žaidėjai.
Vienas iš jų – S. Francisco, prabilęs, kad jam Kaune net pasivaikščioti yra sudėtinga.
„Viskas yra visiškai kitaip. Pirmas toks kartas. Gerai, žaidžiau čia atstovaudamas Miunchenui (turi omeny „Bayern“ – red.), bet tu to nesitiki. Paprastai tokio fanatizmo tikiesi iš futbolo. Staiga atvyksti į šalį, kur jie krepšinį supranta taip pat kaip ir tu. Kai kurie net nežaidžia krepšinio, o jį tiesiog žiūri.
Tryliktasis Š. Jasikevičiaus finalo ketvertas – kokie buvo dvylika praėjusių?

Buvęs „Žalgirio" legionierius baigė karjerą

Iš Denverio – svarbi žinia „Žalgiriui": „Nuggets" priėmė sprendimą dėl J. Valančiūno ateities

Viskas yra visiškai kitaip. Man būnant Paryžiuje žmonės mane atpažįsta, bet ne per labiausiai. Čia aš nelabai galiu net išeiti pasivaikščioti, turiu viską suplanuoti, – atviravo gynėjas. – Yra nuostabu, koks didžiulis krepšinis yra rytinėje Europos pusėje. Kalbuosi su draugais, kurie yra futbolo fanai. Jie atvyksta ir yra nustebę. Čia krepšinis tikrai yra religija.“
S. Francisco 2025-26 m. Eurolygos sezone vidutiniškai pelnė po 16,5 taško, atliko po 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 19,2 naudingumo balo.
