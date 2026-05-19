Šaro auklėtinis apie A. Trinchieri: „Jis bandys tave padaryti kvailiu“

Turkijos ekipos gynėjas lankėsi „Euro Insiders“ tinklalaidėje, kur papasakojo apie savo santykį su italu, kai 2020-21 m. sezone rungtyniavo Miuncheno „Bayern“ klube.
„Iš pradžių buvo keista, nes jis kalba visokiom metaforom ir analogijom, ir panašų šūdą. Tu šalia jo niekada negali būti teisus, jis visą laiką stengsis tave padaryti kvailiu.
Jis man primena žmones iš ten, iš kur esu kilęs aš pats: primena žmogų iš Džersio, kuris tiesiog kalba, kad ginčytųsi – mes nepykstam vienas ant kito, bet tiesiog kalbam dėl to, kad kalbėtume“, – pasakojo krepšininkas.
Italo trenerio etapas Lietuvoje prisimenamas dvejopai: iš pradžių fanus ir žiniasklaidą savo iškalba žavėjęs treneris galiausiai buvo išvytas iš komandos.
Per du sezonus Kaune A. Trinchieri spėjo ir viešai išpeikti žurnalistą, jį pavadindamas skurdžiumi. Vėliau treneris atsiprašė ir įteikė vyno butelį, kaip pats tada teigė, iš asmeninės kolekcijos, nors rinkoje tokio produkto vertė buvo vos 5-6 eurai.
Atvirai buvo kalbama ir apie pašlijusią nuotaiką komandoje bei konfliktus tarp žaidėjų ir paties A. Trinchieri.
Nepaisant to, W. Baldwinas teigia, kad A. Trinchieri yra puikus žmogus, o su juo šiltus santykius palaiko iki šiol.
„Jam patinka konkurencingi žmonės. Kai užsitarnauji jo pasitikėjimą, jis padarys dėl tavęs viską. Jis tapo vienu mano mėgstamiausių trenerių per visą mano karjerą. Vis dar kalbuosi su juo. Kai kuriuos sprendimus kaip, pavyzdžiui, komandos keitimą priimu paskambinęs jam: „tu žinai tuos trenerius, žinai mane asmeniškai, ką tu galvoji?“.
Jis man pasakys nuoširdžią nuomonę. Tokį turiu santykį su juo ir mano širdyje jam yra ypatinga vieta, nes jokia kita Eurolygos komanda manęs nenorėjo ir trys žmonės iš „Bayern“ – Marko Pešičius, Daniele Baiesi ir Andrea Trinchieri – buvo tie, kurie manimi tikėjo ir pasitikėjo. Jų investicija neblogai atsipirko“, – su šypsena teigė gynėjas.
