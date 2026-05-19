V. Čeponis favorite regi „Oly“, bet nenurašo Š. Jasikevičiaus: „Vis paruošia kokią staigmenėlę“

Per beveik valandą trukusią laidą vyrai aptarė lemiamą ketvirtfinalio serijos tarp „Valencia“ ir Atėnų „Panathinaikos“ mūšį, o taip pat pažvelgė į jau šį savaitgalį laukiančias kovas Eurolygos finalo ketverte.
Duetas taip pat sureagavo į kitas karščiausias naujienas Europos krepšinio pasaulyje – nuo darbovietę vėl keisti pasiryžusio Xavi Pascualio iki Manto Rubštavičiaus išvykimo į NCAA.
Lemiamas mūšis Valensijoje
Pirmiausia po didinamuoju stiklu atsidūrė penktosios Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynės tarp „Valencia“ ir „Panathinaikos“.
Nors PAO į Ispaniją atvyko kaip titulą ginanti, labiau patyrusi ir žvaigždžių sudėtyje kupina komanda, „Eurolygos turo“ duetas pajuto, kad po dviejų pergalių Atėnuose būtent „Valencia“ buvo tvirtesnė visomis prasmėmis.
Pedro Martinezo auklėtiniai lemiamame mače namuose varžovus įveikė 81:64 ir tapo vos antrąja komanda Eurolygos istorijoje, sugrįžusia iš 0–2 deficito.
„Pagrindinė mintis po rungtynių tai, kad dar mažai pralaimėjo PAO, – iškart sakė Vaitiekūnas. – Jei Nigelis Hayesas-Davisas nebūtų sumetęs sudėtingų metimų, ten iš viso būtų nupūtę. Jau porą kartų atrodė, kad tikrai pradės tiesiog triuškinti PAO, bet realiai pati „Valencia“ vis buvo kalta, kad taip neįvyko. Bet šiaip su kokiu lengvumu jie ten žaidžia tai tiesiog wow.“
„Gerai sakai, nes kiek dar laisvi prametė „Valencia“! Nors ir buvo skirtumą sumažinę iki šešių taškų, bet, na, jautėsi, jautėsi, – pripažino ir Čeponis. – Ir taktiškai, ir fiziškai, ir psichologiškai po dviejų pergalių Atėnuose „Valencia“ buvo stipresnė.“
Vaidui į akis krito ir kone demonstratyvi „Valencia“ vairininko Pedro Martinezo ramybė.
„Martinezas... Čia kaip pasityčiojimas – nė vienos minutės pertraukėlės nepaprašė per visas rungtynes“, – stebėjosi Čepas.
Graikijos komandą visą seriją vertėsi be kone labiausiai patyrusio savo krepšininko – visiškos Eurolygos ir Graikijos krepšinio legendos Kosto Slouko. Čeponis pažymėjo, jog ši netektis Atėnų komandai pasijautė itin stipriai.
„Būtų keitęs vaizdą. Aišku, jį būtų atakavę gynyboje, dabar atakavo T.J. Shortsą, bet, manau, tikrai būtų padėjęs, – sakė Vaidas. – Na, nebuvo dabar PAO žaidime minties. Nunnas vis tiek žiūri, kaip pačiam pelnyti taškus, o tokio tikro įžaidėjo žiauriai trūko.“
Dar aštriau Čepas pasisakė apie Ergino Atamano sprendimus.
„Atamanas keistai vadovavo... Kendrickas Nunnas – 6 klaidos, -2 naudingumo balai, o žaidė 29 minutes. Shortsas žaidė 6 minutes. Taip, vieną kartą nemetė tritaškio laisvas, Atamanas po to kalbėjo, kad puolime su juo žaidžiame tarsi 4 prieš 5. Bet, na, skandina Nunnas komandą, o Shortsas rungtyniauja 6 minutes, bando Vassilį Toliopoulą... Nežinau“, – stebėjosi komentatorius.
Žvilgsnis į Eurolygos pusfinalius
Kalbai pasisukus apie Eurolygos finalo ketvertą, pirmiausia duetas griebėsi ispaniškos akistatos – „Valencia“ prieš Madrido „Real“.
Čeponis akcentavo, kad karališkasis klubas į pusfinalį ateina su rimtomis priekinės linijos problemomis. Walterio Tavareso ir Alexo Leno netektys, o taip pat klausimai dėl Usmano Garubos formos, anot jo, gerokai keičia serijos paveikslą.
„Čia žiauriai palengvina gyvenimą „Valencia“ komandai, nes ji neturi tokių slibinų po krepšiu, – sakė Vaidas. – Bet „Real“ gali uždėti apynasrį „Valencia“ lyderiams Jeanui Montero, Brancou Badio, Dariusui Thompsonui, nes turi labai gerai perimetre besiginančių krepšininkų. Facundo Campazzo, Alberto Abalde, Andresas Felizas... Visi puikiai ginasi.“
Reguliariajame sezone abu klubai pasidalijo po laimėjimą savo aikštėse – „Valencia“ namie laimėjo 89:76, o „Real“ – 96:79.
„Dar kitas dalykas – „Real“ turi kur kas daugiau patyrusių ir tokios svarbos rungtynių mačiusių žaidėjų“, – pabrėžė Čeponis.
Tuo metu Vaitiekūnas šioje poroje įžvelgė vieną potencialų pagrindinį herojų – Mario Hezonją.
„Man atrodo čia bus jo vakaras, – sakė Paulius. – Žinai, jam apynasrį užmesti yra sudėtingiau, nes jis atletiškas, stiprus, aukštas. Jį uždaryti bus sunkiau nei Nunną. Mario turi tokį pasitikėjimą savimi... Vos pagavęs lieja.“
Prognozėse abu vyrai pasirinko „Valencia“, tačiau skirtingu užtikrintumu. Čeponis mato dramą – 84:81, o Vaitiekūnas buvo kur kas drąsesnis.
„Aš tai žinok pasirašiau užtikrintą „Valencia“ pergalę – 91:78“, – rėžė Paulius.
Kitoje pusfinalio poroje susitiks Pirėjo „Olympiakos“ ir Stambulo „Fenerbahče“. Čia Čeponis pirmiausia išskyrė Sašą Vezenkovą, kuriam Šarūno Jasikevičiaus komanda nerado priešnuodžių.
Reguliariajame sezone abi komandos pasidalijo po pergalę namuose – Stambule 88:80 laimėjo „Fenerbahče“, o Pirėjuje – 104:87 triumfavo „Olympiakos“.
„Pagrindinė „Fenerbahče“ problema buvo tai, kad ji neturėjo nė vieno žaidėjo, kuris galėtų pristabdyti Vezenkovą, – aiškino Čepas. – Abejose tarpusavio rungtynėse bulgaras suvarė po 24 taškus. Reikės dvigubinti, o jis gerai nusimetinėja... Čia gali būti problema.“
Pasak jo, „Olympiakos“ turi ir daugiau puolimo ginklų. Vis geresnę formą įgauna Evanas Fournier, tačiau pagrindiniu perimetro žmogumi Čeponis įvardijo ne jį, o geriausią karjeros sezoną žaidžiantį Tylerį Dorsey.
Vaitiekūnas pridėjo dar vieną svarbų akcentą – priekinę liniją.
„Yra ir Nikola Milutinovas... Khemui Birchui bus žiauriai sunku, nors ir sužaidė vieną nesąmonę Kaune“, – kolegą papildė Paulius.
Visgi net ir matydamas „Olympiakos“ pranašumus, Čeponis nepamiršo Šaro faktoriaus.
„Šaras dėl to ir yra geriausias Europos treneris, nes vis kažką naujo paruošia. Jis kalba, kaip visos komandos vieną kita puikiai pažįsta. Taip užkalba, bet vis paruošia kokią taktinę staigmenėlę“, – pridūrė Vaidas.
Abu vedėjai vis tiek tiki graikais.
„Na aš visgi esu įsitikinęs, kad atėjo „Olympiakos“ metai ir manau, kad graikai važiuoja į finalą rezultatu 86:81 ir tą finalą laimi, ir Vezenkovas dar MVP laimi“, – pareiškė Vaitiekūnas.
„Žiūrėk, mes vienodai mąstome, aš irgi manau, kad laimi „Olympiakos“ – 79:74“, – sakė Čepas.
Kadangi abu laidos dalyviai finale regi tas pačias dvi komandas – „Olympiakos“ ir „Valencia“ – jie pabandė nuspėti ir kovos dėl aukso baigtį.
„Aš spėju, kad finale „Valencia“ uždus „Oly“ gynyboje ir ši laimės 88:80. Kelia pagaliau taurę „Olympiakos“, o Bartzokas susideda naujus dantis. Finalo MVP – Vezenkovas“, – šypsojosi Paulius.
„Finalą laimi „Olympiakos“, o rezultatas – 81:78. MVP tampa Tyleris Dorsey“, – spėjimu pasidalijo Čeponis.
Pascualio milijonai, Calatheso saulėlydis ir Rubštavičiaus NCAA sprendimas
Laidos pabaigoje duetas spėjo užsukti ir į žaidėjų bei trenerių turgų. Pirmiausia – žinia apie tai, kad Xavi Pascualis palieka „Barceloną“ ir kitą sezoną turėtų treniruoti Eurolygos naujokę – „Dubai“ komandą.
„Žinai, Pascualis jau seniausiai parodė, kad jam tik bapkės rūpi...“ – tiesiai šviesiai kirto Čeponis.
Vaitiekūnui šioje situacijoje įdomiausia, kas užims Pascualio vietą Katalonijoje ir ar dėl savo pasirinkimo vėliau nesigailės dabartinis Kauno „Žalgirio“ centras Mosesas Wrightas.
„Jei vėl koks Joanas Penarroya ar Rogeris Grimau, tai...“ – galvą purtė Paulius.
Kita tema – Nicko Calatheso persikėlimas į Salonikų PAOK klubą, kurį nuo kito sezono treniruos Andrea Trinchieri. Čia abu vedėjai buvo skeptiški.
„Viskas, viskas. Eurolygos legenda, bet jam jau byra pelenai iš užpakalio. Na gal gali duoti 10–15 minučių pakilus nuo suolo... Bet čia gal labiau marketinginis ėjimas toks, jis vis tiek yra pusiau graikas, žaidęs rinktinėje“, – svarstė Čeponis.
Visgi Vaitiekūnas mato ir platesnį paveikslą – Graikijos krepšinyje gali atsirasti trečia ambicinga jėga.
„Panašu, kad pinigų yra, ambicijų yra. Dėl ko smagu, tai, kad pagaliau Graikijoje kažkas juda. Gal bus trečia komanda, nes dabar šitiek metų toks dviejų komandų atotrūkis...“ – kalbėjo jis.
Galiausiai buvo paliestas ir Manto Rubštavičiaus sprendimas keliauti į NCAA. Kauno „Žalgirio“ marškinėlius vilkintis 24-erių puolėjas įsipareigojo kitą sezoną atstovauti Auburno „Tigers“ ekipai.
Vaitiekūnas svarstė, kiek toks žingsnis padės žaidėjo tobulėjimui, bet suprato finansinę pusę.
„Išvažiuoja pasiimti gerų bapkių, tik nežinau, kiek tai prisidės prie tobulėjimo, – klausimą kėlė Paulius. – Vis tiek atrodo, kad jau bandai surasti savo vertę vyrų krepšinyje, o dabar... Aišku, karjera yra ribota, o pasiimti gerus pinigus visiems yra noras.“
Čeponis tokį panevėžiečio ėjimas visiškai suprato.
„Tikrai nėra ko smerkti. Sakai tobulėti, bet nebuvo jam „Žalgiryje“ vietos, o likti vien dėl treniruočių tai irgi taip nei šis, nei tas. Iš kitų Eurolygos klubų pasiūlymų turbūt negavo, tai ką daryti? Vėl eiti į Europos taurę? Tai gal tikrai NCAA tada geriau, o dar kokios bapkės...“ – reziumavo Čepas.
