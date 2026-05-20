„Knicks“ stebuklas – ketvirtajame kėlinyje panaikino net 20 taškų deficitą ir pavogė pergalę

Niujorko klubas namuose 115:104 (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3) palaužė „Cleveland Cavaliers“ krepšininkus.
„Knicks“ 20 taškų skirtumu atsiliko dar ketvirtajame kėlinyje, bet paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę sugebėjo išlyginti rezulatą.
Ketvirčio pabaigoje komandos apsikeitė taikliais metimais, o vėliau veiksmas kėlėsi į pratęsimą – jo metu „Knicks“ smogė varžovams ir išplėšė dramatišką pergalę.
Nugalėtojų gretose labiausiai spindėjo Jaleno Brundsono žvaigždė.
Gynėjas įmetė 38 taškus (14/23 dvit., 1/6 trit., 7/10 baud.), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Antrosios serijos rungtynės vyks naktį iš ketvirtadienio į penktadinį. Mačas vėl bus žaidžiamas Niujorke.