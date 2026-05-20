„Ryto“ pasidalinta žinutė patiko ne visiems sirgaliams – tai išvydęs klubas pateikė atsakymą

2026 m. gegužės 20 d. 09:12
Lrytas.lt
Socialinėmis akcijomis garsėjantis Vilniaus „Ryto“ klubas vėl priminė apie save. Naujai iškepti FIBA Čempionų lygos čempionai savaitės pradžioje pasidalino naujiena, kurioje kaip ir ankstesniais metais išreiškė palaikymą LGBTQ+ bendruomenei.
„Together Against Hare“ – tai ne vienos pasirinktos dienos žinutė, ne data kalendoriuje ir ne simbolinis profilio nuotraukos pakeitimas.
Kaip ir kasmet, esame kartu su LGBTQ+ bendruomene ir pasisakome prieš bet kokios formos homofobiją, bifobiją ir transfobiją ne tik gegužės 17-ąją, bet ir kiekvieną kitą dieną.
Vienybę ir pagarbą vieni kitiems turime jausti ne tik socialinėje erdvėje, bet ir krepšinio arenose. Tikime, kad sportas ir Vilnius turi būti aplinka, kurioje kiekvienas gali jaustis matomas, gerbiamas ir priimta“, – pranešimu socialinėje erdvėje pasidalino „Ryto“ klubas.
Daugelis komandos sirgalių šiltai priėmė šią ekipos iniciatyvą, tačiau kai kuriems fanams tai nepatiko.
„Kodėl jūs bandote atstumti 98 procentus savo sirgalių, bandydami įtikti 2 procentams leftistų? Taip sirgalių tikrai nepadaugės...
Keiskite komunikaciją, nes tai vedą į pražūtį. Su visa pagarba...“, – komentaruose rašė vienas iš komandos sirgalių.
Šį komentarą išvydę „Ryto“ klubo atstovai pateikė savo atsaką.
„Komunikacijos nekeisime ten, kur kalbame apie pagarbą, lygybę ir žmogaus orumą“, – atsakė „Ryto“ komanda.
