„Žalgiris“ LKL ketvirtfinalį pradėjo viena koja – Jonava nokautuota

Arnas Butkevičius pirmuosius rungtynių taškus pelnė greitoje atakoje, po Nigelo Williamso-Gosso perdavimo pasižymėjo Laurynas Birutis, o tada Ąžuolas Tubelis rinko 8 taškus iš eilės – 12:11. Mosesas Wrightas kartojo savo paties metimą, Deividas Sirvydis įmetė dvitaškį ir po to pridėjo du tolimus metimus – 22:17.
M.Wrightas sumetė baudas, Maodo Lo perdavimą tritaškiu pavertė Dustinas Sleva, pats M. Lo prasiveržė po krepšiu – 29:23. Nepaisant Ą. Tubelio dvitaškio su pražanga, jonaviškiai buvo priartėję iki minimumo – 32:31. Tada žalgiriečiai įjungė aukštesnę pavarą: Sylvainas Francisco ir M. Wrightas rinko po 4 taškus, Ą. Tubelis dėjo į krepšį po N.Williamso-Gosso perdavimo – 42:33. Rezultatyvią atkarpą tęsė S.Francisco tritaškis ir prasiveržimas, M. Wrighto baudų metimai ir Edgaro Ulanovo 4 taškai – 53:35.
Po didžiosios pertraukos skirtumą augino tritaškį įmetęs S.Francisco ir 6 taškus pelnęs M. Wrightas – 63:42. Per dvi atakas M.Lo smeigė 2 tritaškius iš tos pačios vietos – 69:44. Trečiojo kėlinio pabaigoje pasižymėjo Mantas Rubštavičius ir 6 taškus rinkęs D. Sleva – 77:52.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje baudas sumetė M.Rubštavičius, L.Birutis taikliai atakavo būdamas netoli krepšio, Dovydas Giedraitis pataikė iš toli – 84:64.
M. Wrightas realizavo baudų metimus, A. Butkevičius nuskubėjo į greitą ataką – 88:65. D. Sleva pelnė 5 taškus, D. Giedraitis ir D. Sirvydis pridėjo po tritaškį, o „Žalgirio“ šimtąjį tašką taip pat tritaškiu metimu rinko D. Sleva – 102:82.
„Žalgiris“: M. Wrightas 18 (6 atk. kam., 2 blk.), D. Sleva 17, Ą. Tubelis 14, S. Francisco 12 (5 rez. perd.), D. Sirvydis 11 (7 atk. kam.), M. Lo 8 (5 rez. perd.), D. Giedraitis 6, E. Ulanovas, L. Birutis, A. Butkevičius ir M. Rubštavičius po 4, N.Williamsas-Gossas 0 (8 rez. perd.).
„Jonava Hipocredit“: O. Carteris 15, L. Kreišmontas (7 atk. kam.) ir T. Rutherfordas (10 atk. kam.) po 12, B. Krikke 10.
