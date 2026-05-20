Griausmas „Panathinaikos“ komandoje: E. Atamanas bus atleistas

Prieš keletą mėnesių komandos vyr. treneris Erginas Atamanas buvo viešai paskelbęs, kad ekipai nelaimėjus arba Graikijos lygos, arba Eurolygos jis pasitrauks iš savo posto. To paklaustas po penktųjų Eurolygos ketvirtfinalio serijos su „Valencia Basket“ rungtynių, kurias PAO pralaimėjo 64:81, turkas treneris atsisakė atsakyti ir paliko spaudos konferenciją.
Vos po savaitės nuo šios konferencijos – šį ketvirtadienį, gegužės 21-ąją – E. Atamano laukia susitikimas su ekipos savininku Dimitriu Giannakopoulu, praneša „Sport24“. Kaip teigia pats portalas ir tvirtina „Gazzetta“, yra praktiškai neabejojama, kad E. Atamanas bus atleistas.
Kol kas nėra aišku, ar E. Atamanas komandą liks treniruoti šį sezoną, ar bus atleistas jam dar nepasibaigus.
E. Atamanas su PAO turi dar vienerių metų kontraktą ir, teigiama, nėra pasirengęs jo nutraukti pirma laiko. Vis dėlto ne vienas pranešimas indikuoja, kad situacija komandoje yra pašlijusi, o tarp žaidėjų ir vyr. trenerio sezono metu buvo fiksuojamas ne vienas konfliktas.
Vienu iš pagrindinių „Panathinaikos“ taikinių yra laikomas legendinis Željko Obradovičius, šį sezoną treniravęs Belgrado „Partizan“. Tarp kandidatų perimti E. Atamano vairą minimas ir dabartinis Tel Avivo „Hapoel“ strategas Dimitris Itoudis.
Ž. Obradovičius su PAO laimėjo net tris Eurolygos titulus, o D. Itoudis ilgus metus dirbo serbo asistentu.
E. Atamanas prie PAO vairo stojo 2023-iaisiais ir jau pirmajame sezone su komanda iškovojo Eurolygos nugalėtojų taurę.
Praėjusį sezoną „Panathinaikos“ Eurolygos finalo ketverto pusfinalyje pralaimėjo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai Stambulo „Fenerbahce“ komandai, o dvikovoje dėl trečiosios vietos nusileido amžiniesiems priešininkams Pirėjo „Olympiakos“.
