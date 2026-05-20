I. Brazdeikio neregistravimo priežastį paaiškinęs T. Masiulis laukia sunkių rungtynių Jonavoje

Kauniečiai namuose 102:82 susitvarkė su „Jonavos“ klubu ir serijoje iki 2 pergalių pirmauja 2:0.
Žalgiriečiai antrąjį kėlinį laimėjo rezultatu 31:18, o T. Masiulis paaiškino, kas tuomet suveikė.
„Pirmas kėlinys buvo įtemptesnis, bet smagu, kad antrajame kėlinyje pradėjome agresyviau gintis, susikūrėme persvarą ir ją išsaugojome, – teigė „Žalgirio“ strategas. – Džiaugiamės pirma pergale atkrintamosiose. Dabar važiuojame į Jonavą ir laukiame sunkių rungtynių.“
Jonaviečių lyderis Makai Ashtonas surinko 9 taškus, 7 rezultatyvius perdavimus ir tik 5 naudingumo balus.
Pasak T. Masiulio, būtent jam buvo skirtas išskirtinis dėmesys.
„Tai buvo vienas iš fokusų. Paskutiniu metu jis žaidžia vos ne dvigubo dublio ritmu. Tai vienas pagrindinių žmonių puolime, per jį daug sukasi žaidimo“, – kalbėjo strategas.
Pirmosioms LKL atkrintamosioms rungtynėms nebuvo registruotas Ignas Brazdeikis.
Paklaustas, ar puolėjas patyrė traumą, „Žalgirio“ treneris pareiškė, jog šis yra sveikas, o nežaidimo priežastis – visai kita.
„Tai trenerio sprendimas. Naudodamasis proga, noriu pasveikinti visus kauniečius su gimtadieniu. Džiugu, kad padovanojome pergalę“, – pareiškė T. Masiulis.
Tuo metu „Jonavos“ strategas Steponas Babrauskas tikisi, jog antrose serijos rungtynėse namuose jo auklėtiniai duos geresnę kovą bei džiūgavo, jog jo komanda tiek kartų per sezoną gali pasivaržyti su tokio lygio varžovu.
„Kovojome kiek galėjome. Sveikiname „Žalgirį“. Žaidžiame jau septintą kartą. Mano vyrams tai yra gera patirtis. Žaisti prieš tokią komandą atkrintamosiose ir tiek kartų per sezoną. Galime pasitikrinti ko trūksta iki aukščiausio Europos lygio“, – kalbėjo S. Babrauskas.
Antrasis serijos mačas Jonavoje vyks gegužės 22 dieną, 18 val. 30 min.
