J. Morriso desperatiškas metimas „Lietkabelį“ priartino prie LKL pusfinalio

Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Antrojo laimėjimo ir bilieto į pusfinalį „Lietkabelis“ sieks jau šį penktadienį savų sirgalių akivaizdoje.
Susiję straipsniai
Nuo pat antrojo ketvirčio pabaigos svečiai pirmavo ir kontroliavo susitikimo eigą. Jiems viskas ėmė slysti iš rankų rungtynių atomazgoje, kuomet Cedricas Hendersonas paskutinę minutę baudų metimais išvedė šeimininkus į priekį (84:83).
Kitoje aikštės pusėje ne ką mažiau šaltesnius nervus demonstravo Jamelas Morrisas, antruoju šansu sugrąžinęs saviškiams trapų pranašumą. Jis metė į krepšį iš esmės desperatišką metimą, į aikštę sugrįžęs ją palikęs kovodamas dėl atšokusio kamuolio.
Šiauliečiai rezultatyvaus išpuolio nesurengė ir buvo priversti pripažinti varžovų pranašumą.
Rungtynės prasidėjo atkakliai ir rezultatyviai, o abi komandos demonstravo aukštą žaidimo tempą. Aikštelėje vyko lygi kova, kurioje ekipos viena po kitos keitėsi sėkmingais išpuoliais. Ketvirčio pabaigoje progas tiksliau išnaudojo „Lietkabelio“ krepšininkai.
Po pirmųjų 10 minučių svečiai iš Panevėžio sugebėjo įgyti trapų pranašumą – 22:20.
Įpusėjus antrajam ketvirčiui po tolimo metimo priekyje buvo šiauliečiai (32:31), o vėliau abi komandos pradėjo strigti prie baudų metimo linijos. Prieš pat ilgąją pertrauką Cassiusas Stanley užsidirbo nesportinę pražangą, o tuo pasinaudojęs „Lietkabelis“ susigrąžino trapią persvarą. Komandos iškeliavo ilsėtis rezultatui esant 45:43 svečių naudai.
Trečiajame ketvirtyje Panevėžio ekipa perėmė iniciatyvą į savo rankas dėka puikaus pataikymo iš toli. Nors Šiaulių klubui buvo pavykę sumažinti atsilikimą iki minimumo, J. Morriso ir Pauliaus Danusevičiaus tritaškių pliūpsniai vėl nubloškė šeimininkus atgal. Ketvirčio pabaigoje situaciją dar labiau komplikavo antroji C. Stanley nesportinė pražanga, po kurios „Lietkabelis“ nutolo. Prieš lemiamą atkarpą svečiai pirmavo 71:62.
Ketvirtąjį kėlinį „Šiauliai“ pradėjo kovingai ir po Oskaro Pleikio bei Davyiono McKnighto sėkmingų epizodų greitai sumažino atsilikimą iki 66:71. Visgi „Lietkabelis“ nesutriko – po Gabrieliaus Maldūno ir Tomo Zdanavičiaus taškų svečiai susigrąžino saugesnę persvarą, o J. Morriso metimas likus kiek daugiau nei minutei padidino skirtumą (83:79).
Bet tai buvo ne pabaiga – šiauliečiai persvėrė rezultatą, tačiau likus 4,1 sek. J. Morrisas įsūdė lemiamus du taškus, kurie padėjo panevėžiečiams laimėti.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 19, Dovydas Romančenko 17, Selimas Fofana 14, Oskaras Pleikys 10, Cassiusas Stanley 9, Davyionas McKnightas 6.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 23, Kristianas Kullamae 22, Paulius Danusevičius 11, Lazaras Mutičius 8, Dovis Bičkauskis ir Gabrielius Maldūnas po 7.
Šiaulių ŠiauliaiPanevėžio LietkabelisLietuvos krepšinio lyga (LKL)
Rodyti daugiau žymių