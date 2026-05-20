SportasKrepšinis

K. Jakučionio žinia – vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės

2026 m. gegužės 20 d. 13:10
Lrytas.lt
Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis sulaukė gerų žinių. NBA rungtyniaujantis Kasparas Jakučionis pranešė, kad šią vasarą jis prisijungs prie nacionalinės komandos.
Daugiau nuotraukų (1)
Šią žinią „Miami Heat“ ginėjas paskelbė interviu asociacijai „Lietuvos krepšinis“.
„Nusprendžiau atvykti į pirmąjį langą, radau tam galimybę. Pabandysiu atiduoti visą save ir siekti aukščiausių tikslų. Noriu to jausmo, noriu atstovauti Lietuvai. Tikrai smagu būtų debiutuoti Lietuvos rinktinėje“, – kalbėjo 19-metis krepšininkas.
Jei žaidėjas išpildys savo pažadą, tai bus pirmas kartas, kai K. Jakučionis apsivilks Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius.
Susiję straipsniai
„Ryto“ pasidalinta žinutė patiko ne visiems sirgaliams – tai išvydęs klubas pateikė atsakymą

„Ryto“ pasidalinta žinutė patiko ne visiems sirgaliams – tai išvydęs klubas pateikė atsakymą

D. Gailius atvirai prakalbo apie būsimą seriją su „Neptūnu“

D. Gailius atvirai prakalbo apie būsimą seriją su „Neptūnu“

Paaiškėjo, kam atiteko LKL reguliariojo sezono naudingiausio žaidėjo titulas

Paaiškėjo, kam atiteko LKL reguliariojo sezono naudingiausio žaidėjo titulas

Šiemet NBA sezone vilnietis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo 6,2 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio ir atlikdavo 2,6 rezultatyvaus perdavimo.
Artimiausiame pasaulio krepšinio čempionato lange liepos 2–5 dienomis Lietuvos rinktinė žais su britais bei italais.
Kasparas JakučionisMiami HeatLietuvos vyrų krepšinio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.