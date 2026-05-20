K. Jakučionio žinia – vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės

Šią žinią „Miami Heat“ ginėjas paskelbė interviu asociacijai „Lietuvos krepšinis“.
„Nusprendžiau atvykti į pirmąjį langą, radau tam galimybę. Pabandysiu atiduoti visą save ir siekti aukščiausių tikslų. Noriu to jausmo, noriu atstovauti Lietuvai. Tikrai smagu būtų debiutuoti Lietuvos rinktinėje“, – kalbėjo 19-metis krepšininkas.
Jei žaidėjas išpildys savo pažadą, tai bus pirmas kartas, kai K. Jakučionis apsivilks Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius.
Šiemet NBA sezone vilnietis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo 6,2 taško, atkovodavo 2,6 kamuolio ir atlikdavo 2,6 rezultatyvaus perdavimo.
Artimiausiame pasaulio krepšinio čempionato lange liepos 2–5 dienomis Lietuvos rinktinė žais su britais bei italais.