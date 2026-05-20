K. Jakučionis užsiminė apie komunikaciją su R. Kurtinaičiu: „Išsamių pokalbių dar nebuvo“

Kasparas Jakučionis bendraudamas su asociacijos „Lietuvos krepšinis“ svetaine patvirtino, jog atvyks į pirmąją Lietuvos rinktinės stovyklą liepos pradžioje. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai užbaigs pasirodymą 2027 metų Pasaulio taurės pirmajame atrankos etape liepos 2 d. akistata namuose su Didžiosios Britanijos krepšininkais ir liepos 5 d. išvykoje su Italija.
K. Jakučionio atstovaujamas „Miami Heat“ klubas NBA sezoną baigė dar įkrintamosiose varžybose, nepatekdamas į atkrintamąsias varžybas. 19-metis 196 cm ūgio gynėjas pagrindinėje „Heat“ komandoje debiutavo šiai sužaidus virš 20 pirmųjų sezono mačų ir pasirodė 53 rungtynėse. Jis ant parketo vid. praleisdavo po 17,8 min., rinkdamas po 6,5 taško, atkovodamas po 2,6 kamuolio ir atlikdamas po 2,6 rezultatyvaus perdavimo. Vasario 8-ąją K. Jakučionis į „Washington Wizards“ krepšį įmetė rekordinius 22 taškus, pataikydamas 6 iš 6 tritaškių.
Pateikiame pokalbio su K. Jakučioniu fragmentą. Visą interviu žiūrėkite „Youtube“ kanale „Lietuva Basketball“.
– Kasparai, kaip tavo vasaros atostogos? Ar spėjai atsikvėpti po įtempto sezono?
– Atostogos jau baigėsi. Buvau išvykęs aplankyti sesės Barselonoje. Simboliškai, kelioms dienoms buvau ištrūkęs ir į Meksikos kurortą. Dabar sportuoju Los Andžele, kol kas individualiai. Kitą savaitę rinksimės Majamyje, kur su jaunesniais „Heat“ žaidėjais ruošimės vasarai.
– Žvelgdamas atgal į pirmąjį savo sezoną NBA, ar esi juo patenkintas šimtu procentų?
– Džiaugiuosi pirmaisiais metais, ne tiek rezultatais, kiek tobulėjimo procesu. Sezono pabaigoje, lyginant su pirmaisiais mėnesiais, jaučiau didelį skirtumą. Gavau daug vertingų pamokų iš labiau patyrusių komandos draugų ir trenerių. Šiuo metu man tai yra svarbiausia.
– Majamio komandos jaunimas pasiruošimą NBA Vasaros lygai pradeda anksčiau nei kiti klubai. Teko girdėti, kad „Heat“ apskritai išsiskiria ypatingu komandos mentalitetu?
– Majamio klubo kultūra tikrai yra išskirtinė. Mes, jaunimas, renkamės jau kitą savaitę. Pažaisime 3x3, tobulinsime individualius įgūdžius. O tobulinti turiu labai daug ką.
– Koks praėjusio sezono epizodas tau labiausiai įsiminė?
– Kiekvienas pokalbis tiek su treneriu Eriku Spoelstra (dusyk NBA čempionas kaip vyr. treneris), tiek su Patu Riley (NBA legenda, „Heat“ prezidentas). Tiek sezono metu, tiek po jo. Man tai yra išskirtinė galimybė gauti išmintingus patarimus, kuria kryptimi turiu judėti.
– Gegužės 29-ąją švęsi 20-ąjį savo jubiliejų. Kokios dovanos sau norėtum?
– Gimtadienių nelabai sureikšminu, bet būtų simboliška ir labai smagu debiutuoti Lietuvos rinktinėje.
– Ar jau priėmei sprendimą dėl rinktinės?
– Taip. Pirmajame lange būsiu. Atiduosiu visas jėgas rinktinei ir savo šaliai. Apie tai jau kalbėjau su „Heat“ klubo atstovais.
– Ar kalbėjaisi su kitais rinktinės kandidatais, treneriu Rimu Kurtinaičiu. Kokie jų lūkesčiai, kokioje rolėje rinktinėje matai save pats?
– Išsamių pokalbių dar nebuvo (K. Jakučionis telefonu trumpai kalbėjosi su R. Kurtinaičiu, – autoriaus pastaba). Tiesiog yra noras dalyvauti. Atsimenu jaunesnio amžiaus rinktines, gal net nuo U13 amžiaus grupės. Kai skambėdavo Lietuvos himnas, man šiurpuliukai bėgiodavo kūnu. Tas jausmas padarė daugiausia įtakos mano apsisprendimui.
– Lietuvos rinktinės situacija FIBA Pasaulio taurės atrankos D grupėje nėra paprasta. Ar tie du pralaimėjimai per keturis mačus neslėgs psichologiškai?
– Atvirkščiai – tai turėtų mus motyvuoti. Turime eiti į kiekvienas rungtynes su nusiteikimu, jog būtina laimėti. Antrų šansų daug nebus.
– Liepos pabaigoje vyks tavo vardo stovykla „Make a play“. Atrodytų, kad ko jau ko, bet krepšinio stovyklų mūsų šalyje pakanka. Kuo ji bus ypatinga?
– Noriu atiduoti duoklę gimtojo Vilniaus ir visos Lietuvos krepšinio bendruomenei. Vaikai ir jaunimas turės galimybę mokytis iš labai skirtingų krepšinio mokyklų trenerių, dirbusių su manimi – nuo Lietuvos ir Ispanijos iki NCAA ir NBA. Čia yra sportinis aspektas. Bet yra ir socialinis. Norime suteikti unikalią progą vaikams, kurie galbūt neturi finansinių galimybių padirbėti su aukščiausio lygio specialistais. Man tai yra svarbu.