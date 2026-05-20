Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: čempionas „Žalgiris“ prieš „Jonavą“

Ketvirtfinalio etape „Žalgiris“ būtų aiškus favoritas žaisdamas su bet kuriais varžovais, bet kauniečiams pasisekė dėl kitos priežasties – jiems nereikės toli keliauti. Nuo „Žalgirio“ arenos iki Jonavos arenos – vos apie 35 kilometrus. Net išsirangant per Kauno kamščius, kelionė pirmyn ir atgal truks trumpiau negu rungtynės.
„Žalgiriui“ keliauti į Jonavą reikės tik penktadienį, o prieš tai – trečiadienį – komandos pirmąsias serijos rungtynes žais Kaune. Jonavoje vyksiančių antrųjų rungtynių laikas tiek krepšininkams, tiek sirgaliams nėra labai patogus, nes tuo pačiu metu Atėnuose bus žaidžiamos Eurolygos pusfinalio rungtynės.
Jei Tomo Masiulio vyrai nebus nusiteikę pernelyg lengvabūdiškai, ketvirtfinalio serija jiems neturėtų būti sudėtingas iššūkis. Kauno komanda per visą reguliarųjį sezoną pralaimėjo tik vienerias iš 32 rungtynių, o varžovams dažniausiai nepavykdavo pasinaudoti tuo, kad „žali-balti“ tausodavo lyderius Eurolygos varžyboms ir per LKL rungtynes išrikiuodavo ne stipriausią sudėtį.
„Jonava“ šį sezoną „Žalgirio“ jėgą pakuto net šešis kartus. Šios komandos ne tik keturis kartus susitiko LKL reguliariajame sezone, bet ir žaidė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje. Kauniečiai ketverias iš šešerių rungtynių laimėjo dviženkliu skirtumu, o sykį jonaviečius sutriuškino net 45 taškais.
Jonavos krepšininkams šį sezoną laimėjimu tapo vien tai, kad jie pateko į atkrintamąsias varžybas. „Jonava“ kelis mėnesius tvirtai užėmė paskutinę vietą, o viltį, regis, buvo praradę net sirgaliai, kurių skaičius arenoje tirpo kaip sniegas pavasarį („Jonava“ buvo vienintelė lygos komanda, kurios žiūrovų vidurkis nesiekė tūkstančio).
Tačiau kaip tik pavasarį „Jonava“ pražydo. Jei iki kovo vidurio Stepono Babrausko penketas per 21 rungtynes pasiekė tik tris pergales, tai paskutinėmis reguliariojo sezono savaitėmis laimėjo šešerias iš 11 rungtynių ir praskriejo pro įstrigusį „Nevėžį“, kurį nustūmė į paskutinę devintąją vietą.
Mažai tikėtina, kad „Jonavai“ pavyks laimėti bent vienerias rungtynes, bet Makai Ashtonas ir Olinas Carteris, Lukas Kreišmontas ir Benjaminas Krikke, kiti krepšininkai prieš atsisveikindami su Jonava neabejotinai pabandys bent nudžiuginti sirgalius gražiais epizodais.
***
„Žalgiris“
LKL reguliarusis sezonas
Reguliariajame sezone laimėjo 31 iš 32 rungtynių ir užėmė 1 vietą.
Lyderiai: Ą.Tubelis – 12 tšk., 4,4 atk.kam., D.Sirvydis – 11,3 tšk., S.Francisco – 10,4 tšk., 4,9 rez.perd., L.Birutis – 9,6 tšk., 4,4 atk.kam., D.Sleva – 9,1 tšk.
Treneris Tomas Masiulis (nuo 2025 m. vasaros).
Sezono viduryje išvyko D.Buika (0 tšk.).
Žiūrovų vidurkis – 4342.
Kiti turnyrai
Lietuvos taurės ketvirtfinalyje nugalėjo „Jonavą“ 113:73 ir 89:63, pusfinalyje – „Neptūną“ 119:81, finale – „Rytą“ 101:85.
Eurolygos reguliariajame sezone laimėjo 23 iš 38 rungtynių ir užėmė 5 vietą, ketvirtfinalyje pralaimėjo Stambulo „Fenerbahçe“ 1:3.
Praeitis
LKL be pertraukų žaidžia nuo pirmojo sezono (1993 m.). Į atkrintamąsias varžybas pateko 32-ąjį kartą (2020 m. atkrintamosios varžybos nebuvo surengtos dėl pandemijos).
Iki šiol žaidė 30 ketvirtfinalio serijų (2012 m. po reguliariojo sezono iškart pateko į pusfinalį) ir visas laimėjo. 29 iš 30 ketvirtfinalio serijų laimėjo sausu rezultatu 2:0 arba 3:0. Vienintelė išimtis buvo 2022 m., kai „Neptūną“ nugalėjo 3:2.
Pernai „Žalgiris“ ketvirtfinalyje nugalėjo „Neptūną“ 2:0.
***
„Jonava“
LKL reguliarusis sezonas
Reguliariajame sezone laimėjo 9 iš 32 rungtynių ir užėmė 8 vietą.
Lyderiai: M.Ashtonas – 14,4 tšk., 5,5 rez.perd., L.Kreišmontas – 12,3 tšk., B.Krikke – 11,8 tšk., O.Carteris – 9,1 tšk., T.Rutherfordas – 9,1 tšk., 6,6 atk.kam.
Treneris Steponas Babrauskas (nuo 2025 m. spalio, prieš tai buvo trenerio padėjėjas).
Sezono viduryje išvyko H.Henningssonas (12,6 tšk.), E.Stankevičius (10 tšk.), J.Henry (9,3 tšk.), D.Williamsonas (4,8 tšk.), T.Budrys (2 tšk.), G.Stankevičius (1,6 tšk.), L.Hattonas (0,3 tšk.). Dėl traumos nežaidžia Dž.Slavinskas (13,6 tšk.).
Žiūrovų vidurkis – 914.
Kiti turnyrai
Lietuvos taurės pirmajame etape laimėjo 4 iš 8 rungtynių ir užėmė 4 vietą, ketvirtfinalyje pralaimėjo „Žalgiriui“ 73:118 ir 63:89.
Praeitis
LKL žaidžia penktąjį sezoną ir visus penkis kartus pateko į atkrintamąsias varžybas. Praėjusiais metais laimėjo dvi iš keturių ketvirtfinalio serijų: 2022 m. pralaimėjo „Šiauliams“ 1:3, 2023 m. nugalėjo „Wolves“ 2:0, 2024 m. pralaimėjo „Rytui“ 0:2 ir 2025 m. nugalėjo „Wolves“ 2:0.
***
Tarpusavio rungtynės
Šį sezoną
Šios komandos susitiko šešis kartus: keturis – LKL reguliariajame sezone, du – Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje. Visas rungtynes laimėjo „Žalgiris“. Kauniečiai rugsėjį nugalėjo išvykoje 87:78, gruodį – vėl išvykoje 118:73 (taurės turnyre), sausį – namie 89:63 (taurės turnyre), vasarį – vėl namie 104:91, kovą – dar sykį namie 97:90 ir balandį – išvykoje 101:84.
Praeitis
Pernai „Žalgiris“ ir „Jonava“ susitiko pusfinalyje. „Žalgiris“ laimėjo 3:0.
