Kas yra kas LKL ketvirtfinalyje: „Šiauliai“ prieš „Lietkabelį“

Kaimyniniai miestai, daug kuo panašūs, bet daug kuo labai skirtingi, santykius krepšinio aikštėje pradės aiškintis trečiadienį per pirmąsias ketvirtfinalio rungtynes, kuriose „Šiaulių“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai žengs ant Šiaulių arenos parketo. Galimybės klysti beveik nėra, nes ketvirtfinalio serijoje žaidžiama vos iki dviejų pergalių.
Reguliariajame sezone „Šiauliai“ aplenkė „Lietkabelį“ dviem pergalėmis. Šiauliečiai laimėjo 17 rungtynių, panevėžiečiai – 15. „Šiauliai“ šį pranašumą susikrovė ir dėl to, kad geriau žaidė tarpusavio rungtynėse – komandos reguliariajame sezone susitiko keturis kartus ir visus keturis kartus finalo sirena užfiksavo „geltonų-juodų“ pergalę. Tiesa, nė viena pergalė nebuvo lengva – visos ketverios rungtynės baigėsi vienženkliu skirtumu.
Nors „Lietkabelis“ šį sezoną „Šiaulių“ nenugalėjo nė karto, panevėžiečiams Šiaulių arena kelia ne vien neigiamas emocijas. Vasario mėnesį ne kur kitur, bet Šiauliuose vyko Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalo ketvertas, kuriame „Lietkabelis“ užėmė trečiąją vietą. Šiaulių krepšininkai į „namų“ finalo ketvertą nepateko.
Praleisti finalo ketvertą savame mieste buvo labai apmaudu, todėl „Šiaulių“ nusiteikimas per LKL atkrintamąsias varžybas turėtų būti dar didesnis. O keturios pergalės prieš „Lietkabelį“ tarpusavio rungtynėse – ne vienintelis svarus Dariaus Songailos penketo argumentas. Šiaulių komanda didžiąją sezono dalį žaidė gana stabiliai, treneris visada galėjo pasikliauti aiškiu lyderiu tapusiu ir LKL pagal rezultatyvumą pirmąją vietą užėmusiu Cedricu Hendersonu.
Tiesa, pavasarį C.Hendersono taikiklis išsiderino, lyderiui šiek tiek įstrigus, „Šiauliai“ nuo balandžio vidurio laimėjo tik dvejas iš septynerių rungtynių.
„Lietkabelis“ prieš atkrintamąsias varžybas irgi paspaudė stabdžio pedalą – reguliarųjį sezoną baigė trimis iš eilės pralaimėjimais. Buvo dar vienas bendras bruožas – rezultatyviausio panevėžiečių žaidėjo Jamelo Morriso forma pavasarį taip pat krito. Kita vertus, lyderio estafetę perėmė Kristianas Kullamäe.
Panevėžio ekipą karštinė krėtė visą sezoną, labiausiai – dėl žaidėjų traumų. „Lietkabelis“ neretai net per atskiras rungtynes pasikeisdavo neatpažįstamai: ilgus tarpsnius žaisdavo vos ne tobulai, bet po kelių minučių tapdavo visiškai bejėgis.
Kone pagrindinis Panevėžio sirgalių optimizmo šaltinis yra tai, kad treneris Nenadas Čanakas per Lietuvoje praleistus metus įgijo lemiamų rungtynių eksperto reputaciją.
Praėjusiais metais „Lietkabelis“ jau ne kartą buvo įkritęs į gilias duobes, bet atėjus svarbiausių kovų metui iš jų išsiropšdavo ir sezoną vainikuodavo bronzos apdovanojimais.
Panevėžio komanda trečiąją vietą LKL galutinėje lentelėje užėmė net penkis kartus per praėjusius šešis sezonus. Vis dėlto „Lietkabeliui“ dar toli iki rekordininkų „Šiaulių“, bronzos apdovanojimus
iškovojusių net devynis kartus. Tiesa, pastarąjį kartą šiauliečiai tarp prizininkų pateko jau seniai – 2010 metais.
***
„Šiauliai“
LKL reguliarusis sezonas
Reguliariajame sezone laimėjo 17 iš 32 rungtynių ir užėmė 4 vietą.
Lyderiai: C.Hendersonas – 18,2 tšk., O.Pleikys – 12,3 tšk., 6,2 atk.kam., D.McKnightas – 11,3 tšk., 3,9 rez.perd., S.Fofana – 9,3 tšk., D.Baslykas – 8,5 tšk.
Treneris Darius Songaila (nuo 2025 m. vasaros).
Sezono viduryje išvyko C.Reddishas (14,7 tšk.), J.Brownas (6,4 tšk.).
Žiūrovų vidurkis – 2489.
Kiti turnyrai
Lietuvos taurės pirmajame etape laimėjo 4 iš 8 rungtynių ir užėmė 3 vietą, ketvirtfinalyje pralaimėjo „Rytui“ 82:97 ir 94:99.
Praeitis
LKL žaidžia nuo antrojo sezono (1994 m.). Į atkrintamąsias varžybas pateko 27-ąjį kartą. „Šiauliai“ į atkrintamąsias varžybas nepateko 2017, 2019, 2023 ir 2024 metais, o 2020 metais atkrintamosios varžybos nebuvo surengtos dėl pandemijos.
Iki šiol laimėjo 16 iš 26 ketvirtfinalio serijų, tarp jų – 12 iš eilės nuo 1999 iki 2010 metų.
Pernai „Šiauliai“ ketvirtfinalyje pralaimėjo „Rytui“ 0:2.
***
„Lietkabelis“
LKL reguliarusis sezonas
Reguliariajame sezone laimėjo 15 iš 32 rungtynių ir užėmė 5 vietą.
Lyderiai: J.Morrisas – 16,1 tšk., K.Kullamae – 15,2 tšk., 3,2 rez.perd., P.Danusevičius – 11,1 tšk., 7,2 atk.kam., N.Radičevičius – 8,5 tšk., 3,7 rez.perd., J.Furmanavičius – 7,7 tšk.
Treneris serbas Nenadas Čanakas (nuo 2023 m. spalio, prieš tai dirbo šiame klube nuo 2018 m. lapkričio iki 2023 m. vasaros).
Sezono viduryje išvyko A.Rubitas (14 tšk.), M.Flowersas (13,2 tšk.), F.Aimaqas (10,6 tšk.), T.Drechselas (8,3 tšk.).
Žiūrovų vidurkis – 1880.
Kiti turnyrai
Lietuvos taurės ketvirtfinalyje nugalėjo „Juventus“ 73:76 ir 81:68, pusfinalyje pralaimėjo „Rytui“ 89:106, rungtynėse dėl trečiosios vietos nugalėjo „Neptūną“ 94:73.
Europos taurės grupėje laimėjo 5 iš 18 rungtynių, užėmė priešpaskutinę 9 vietą ir nepateko į atkrintamąsias varžybas.
Praeitis
LKL be pertraukų žaidžia nuo pirmojo sezono (1993 m.). Į atkrintamąsias varžybas pateko 20-ąjį kartą, tarp jų – vienuoliktąjį iš eilės (nuo 2015 m.; 2020 m. atkrintamosios varžybos nebuvo surengtos dėl pandemijos).
Iki šiol laimėjo 8 iš 19 ketvirtfinalio serijų. „Lietkabelis“ iki 2016 metų pralaimėjo visas 11 ketvirtfinalio serijų, bet nuo 2017 metų laimėjo visas 8 ketvirtfinalio serijas.
Pernai „Lietkabelis“ ketvirtfinalyje nugalėjo „Juventus“ 2:0.
***
Tarpusavio rungtynės
Šį sezoną
„Šiauliai“ laimėjo visas ketverias reguliariojo sezono rungtynes. Spalį šiauliečiai nugalėjo namie 87:80, gruodį – išvykoje 86:80, vasarį – išvykoje 77:75, gegužės viduryje paskutiniajame ture – namie 67:64. Visos rungtynės baigėsi vienženkliu skirtumu.
Praeitis
Šios komandos žaidė tris ketvirtfinalio serijas. 2007 ir 2010 metais laimėjo „Šiauliai“, 2018 metais – „Lietkabelis“.