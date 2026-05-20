LKL atskleidė, ko bus imtasi, jei rungtynių metu kiltų oro pavojus

LKL pabrėžia, kad visais atvejais pirmiausia turi būti laikomasi oficialių Lietuvos Respublikos institucijų ir tarnybų pateikiamų nurodymų bei rekomendacijų.
Lietuvos krepšinio lyga numato, kad:
• Rungtynių metu gavus GELTONĄ „ORO PAVOJAUS“ signalą, atsakingos tarnybos ir rungtynių organizatoriai toliau aktyviai seka situaciją bei oficialią informaciją. Rungtynės ar pasiruošimas joms vyksta įprastai, nebent atsakingos institucijos pateiktų papildomus nurodymus.
• Rungtynių metu gavus RAUDONĄ „ORO PAVOJAUS“ signalą, rungtynės ir jų transliacija būtų nedelsiant stabdomos, o visi rungtynių dalyviai bei žiūrovai būtų nukreipiami į artimiausią priedangą arba saugią vietą bei lauktų tolimesnių oficialių nurodymų.
Jeigu raudonas „ORO PAVOJAUS“ signalas būtų atšaukiamas per 45 minutes nuo jo paskelbimo, rungtynės būtų tęsiamos komandoms suteikiant papildomą laiką apšilimui.
Jeigu signalas nebūtų atšaukiamas ilgiau nei 45 minutes, rungtynės tą dieną nebūtų tęsiamos. Apie tolimesnius sprendimus dėl rungtynių datos ar formato LKL informuotų atskirai.
Šiuo metu LKL taip pat renka informaciją iš klubų apie artimiausias priedangas prie kiekvienos arenos. Ši informacija bus naudojama operatyviam veiksmų koordinavimui ekstremalių situacijų atveju.
„Sirgalių, komandų, teisėjų, arenų darbuotojų ir visų rungtynių dalyvių saugumas mums yra svarbiausias prioritetas. Tikime, kad aiškus pasirengimas ir atsakingas veiksmų planas leidžia užtikrinti didesnį saugumą bei padeda išlaikyti ramybę net ir nestandartinėse situacijose“,– sakė LKL generalinė direktorė Rasa Liuimienė.
LKL ragina visus rungtynių dalyvius ir sirgalius išlikti ramiais, atsakingais ir visuomet vadovautis oficialia valstybės institucijų informacija.