Nuo LSU auditorijų – iki Madrido „Real“ arenos

Į šiuos klausimus atsakymų ieškojo Lietuvos sporto universiteto Treniravimo sistemų programos krepšinio specializacijos studentai Martynas Paltanavičius ir Liucijus Biekša, kuriems teko išskirtinė galimybė savaitę stažuotis Madrido „Real“ krepšinio klube.
Stažuotės metu studentai iš arti stebėjo tiek jaunimo komandų, tiek pagrindinės komandos treniruočių procesus, analizavo treniravimo metodikas ir susipažino su klubo veiklos struktūra.
Vienas pagrindinių vizito tikslų buvo geriau suprasti, kaip organizuojamas darbas viename aukščiausio lygio Europos klubų bei kokia metodika taikoma rengiant skirtingo amžiaus sportininkus.
„Iš arti susipažinome su visa Madrido „Real“ sistema – nuo jaunimo akademijos iki pagrindinės komandos. Buvo labai naudinga savo akimis pamatyti, kaip atrodo kasdienis elitinio klubo procesas. Iš šios patirties parsivežėme daug naujų idėjų, treniravimo metodų ir geresnį suvokimą, kaip vyksta darbas aukščiausiame lygyje“, – pasakojo LSU studentai.
Viešnagės metu jie taip pat susitiko su buvusiu Lietuvos rinktinės krepšininku Martynu Pociumi, šiuo metu dirbančiu tarptautiniu Madrido „Real“ krepšininkų skautu bei jaunimo sistemos vadovu Alberto Angulo. Pokalbių metu studentai gilino žinias apie žaidėjų atranką, talentų ugdymą bei ilgalaikę klubo strategiją.
LSU Krepšinio studijų ir mokslo centro vadovas Ramūnas Butautas pabrėžia, kad tokios patirtys yra itin svarbios rengiant šiuolaikinius trenerius:
„Siekiame ugdyti modernius ir universalius krepšinio specialistus, kurie gebėtų praktiškai taikyti pažangiausias metodikas bei technologijas. Trenerio formavimasis yra ilgalaikis procesas, todėl stažuotė garsiausiame Europos klube suteikia neįkainojamos patirties ir leidžia šį kelią gerokai sutrumpinti“, – teigia R. Butautas.
Didelį įspūdį studentams paliko ir modernių technologijų taikymas krepšinyje, žaidėjų fizinio krūvio stebėsena, išsamios duomenų analizės, padedančios treneriams priimti sprendimus treniruočių procese bei ruošiantis rungtynėms.
Pasak studentų, lyginant su Lietuva, Madrido klubo treneriai skiria daugiau dėmesio žaidimo greičiui, greitesniam sprendimų priėmimui bei individualių žaidėjų įgūdžių lavinimui. Ne mažiau įsiminė ir profesionali aplinka bei svetingas priėmimas.
Stažuotės metu LSU studentai taip pat apsilankė „Movistar“ arenoje, kur stebėjo Madrido „Real“ rungtynes prieš Belgrado „Crvena Zvezda“. Tai suteikė galimybę pamatyti, kaip treniruotėse diegiami elementai atsispindi praktiškai.
Prie šios stažuotės galimybės prisidėjo ir Martynas Pocius, kuris teigia norėjęs padėti būsimiems treneriams kuo anksčiau susipažinti su aukščiausio lygio krepšinio aplinka.
„Išgirdęs trenerio Ramūno Butauto mintis apie trenerių rengimą ir matydamas Lietuvos sporto universiteto atliekamą darbą ruošiant naujos kartos specialistus, nusprendžiau prisidėti prie jų rengimo. Patekimas į tokią organizaciją kaip Madrido „Real“ daugeliui trenerių gali užtrukti ne vienerius metus, todėl studentai gavo išskirtinę galimybę gerokai greičiau pamatyti elitinio klubo vidinę virtuvę“, – sakė M. Pocius.
Beje, buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjas Martynas Pocius 2011–2013 metais pats vilkėjo Madrido „Real“ marškinėlius. Karališkame klube netrūksta ir daugiau lietuviškų akcentų – 1993–1994 metais klubui atstovavo legendinis Arvydas Sabonis, o 1993–1995 metais čia rungtyniavo ir vienas ryškiausių Lietuvos snaiperių Rimas Kurtinaitis.