S. Francisco nesiliauja stebinti – internete pasidalino daug ką pasakančiu kadru

Praėjusią savaitę Lietuvos krepšinio lygos reguliarųjį sezoną su „Žalgiriu“ užbaigęs prancūzas socialinėje erdvėje pasidalino nuotrauka, kurioje buvo galima matyti, jog krepšininkas laiką skiria ne poilsiui, o darbams.
Pasidalintoje nuotraukoje S. Francisco sekėjai išvydo „Žalgirio“ arenos treniruočių aikštę, o šalia buvo pridėtas laikrodis, kuris fiksavo pusė dviejų nakties.
Krepšininkas nusprendė paplušėti prieš ketvirtadienį vyksiančias LKL ketvirtfinalio rungtynes su Jonavos krepšinio klubu.
Tai jau ne pirmas kartas, kai S. Francisco viešai dalinasi savo „nakties treniruotėmis“.
Prancūzas keletą kartų savo sekėjams yra parodęs, kaip jis papildomai individualiai pluša ir po Eurolygos rungtynių.