S. Francisco nesiliauja stebinti – internete pasidalino daug ką pasakančiu kadru

2026 m. gegužės 20 d. 08:07
Kauno „Žalgirio“ ekipos lyderis Sylvainas Francisco net ir pasibaigus Eurolygos sezonui toliau demonstruoja neeilinį profesionalumą.
Praėjusią savaitę Lietuvos krepšinio lygos reguliarųjį sezoną su „Žalgiriu“ užbaigęs prancūzas socialinėje erdvėje pasidalino nuotrauka, kurioje buvo galima matyti, jog krepšininkas laiką skiria ne poilsiui, o darbams.
Pasidalintoje nuotraukoje S. Francisco sekėjai išvydo „Žalgirio“ arenos treniruočių aikštę, o šalia buvo pridėtas laikrodis, kuris fiksavo pusė dviejų nakties.
Krepšininkas nusprendė paplušėti prieš ketvirtadienį vyksiančias LKL ketvirtfinalio rungtynes su Jonavos krepšinio klubu.
S. Francisco treniruotės kadras.
Tai jau ne pirmas kartas, kai S. Francisco viešai dalinasi savo „nakties treniruotėmis“.
Prancūzas keletą kartų savo sekėjams yra parodęs, kaip jis papildomai individualiai pluša ir po Eurolygos rungtynių.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)

