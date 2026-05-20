Vienas iš „Žalgirio“ trenerių pirštu dūrė į Deividą Sirvydį

Prieš laukiantį atkrintamųjų startą vietinėje lygoje „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje apsilankė kauniečių trenerių štabo atstovas Mantas Šernius, kartu su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku kalbėjęs apie komandos aktualijas, laukiančias atkrintamąsias ir kitas temas.
„Eurolygos atkrintamųjų serija buvo įspūdinga. Ji man buvo pirmoji karjeroje. Tai man buvo nauja ir ilgam atsiminsiu seriją. Visas darbas, užkulisiai, sprendimai trenerių štabe, rungtynės po rungtynių turi daryti svarbiausius sprendimus – tai buvo tikras treniravimas. Žinant, kad visą tą darei prieš Šarą, tu matai, ką jis keitė, kokie jo sprendimai... Ta kova vyko, ji buvo didelė. Lengvai pasakysiu: galėjai susukti filmą. Niekas apie tai nekalba. Ar dabar dar prisimename seriją? Paprastas dalykas – dabar vyksta rungtynės, mums dar kartojasi tos pačios situacijos. Žaidžiame prieš Uteną ir sakome: prieš „Fenerbahče“ buvo taip ir taip. Dar nepamiršau“, – apie įspūdžius po Eurolygos atkrintamųjų serijos kalbėjo M.Šernius.
Žalgiriečiai trečiadienį pradės kovas LKL atkrintamosiose, o prie starto linijos komandos laukia puikiai M.Šerniui pažįstamas varžovas – Jonavos klubas. Dar praėjusiame sezone metų lygos trenerio vardą gavęs M.Šernius nuvedė jonaviečius iki pusfinalio etapo. Be to, savo karjeroje jau ir anksčiau treneris pirmajame atkrintamųjų etape yra susidūręs su Kauno „Žalgiriu“.
„Jau dabar esu buvęs abejose barikadų pusėse. Kaip Jonavos, Pasvalio ar Prienų treneris, kuris ruošiasi žaisti prieš „Žalgirį“, kuris baigė pasirodymą Eurolygoje. Tada man atrodė vienaip. Dabar esu „Žalgirio“ treneris, nauja patirtis, ruošiesi prieš komandą, kuri bandys tau įkąsti. Daug dalykų suvokiu, ko anksčiau negalėjau suvokti: kaip nelengva žaidėjams po Eurolygos ateiti ir užsimotyvuoti. Yra tam tikri motyvaciniai, susikaupimo dalykai. Šituos dalykus turime spręsti. Individualūs pokalbiai, video, paruošti treniruotes. Nauji dalykai“, – pasakojo treneris.
LKL reguliariojo sezono pabaigą „Žalgirio“ gretose galingai užbaigė snaiperis Deividas Sirvydis. Per paskutines 4-erias reguliariojo sezono rungtynes žaidėjas vidutiniškai rinko po 15,5 taško ir buvo vienas svarbiausių komandos žaidėjų.
„Deividui nebuvo lengvas Eurolygos sezonas. Pradžioje jis turėjo nemažai minučių, o po to jo minutės krito. Pabaigoje kažkurioje vietoje jis nebežaidė, o po to vėl šiek tiek rungtyniavo. Jo karjeroje yra svarbu, kad jis niekada nepasiduotų. Sezoną turi išlaikyti su kuo mažesnėmis bangomis, ko treneris reikalauja, ko komandai reikia. Šitoje vietoje jam turi įvykti lūžis ir, manau, kad jis yra jam įvykęs. Duok Dieve, kad jis šį sezoną užbaigtų kopiant laiptais į viršų“, – apie D.Sirvydžio sezoną mintimis dalijosi M.Šernius.
Treneris tinklalaidėje papasakojo ir apie tai, kaip krūvius po Eurolygos, ruošiantis svarbiausioms kovoms LKL čempionate, dėliojo „Žalgirio“ treneriai.
„Pasibaigus Eurolygai, laisvas dienas skyrėme atsistatymui, procedūroms, kam jų reikia. Rungtynes jungėme kaip treniruotes. Komandos nustebdavo, kad atvažiuodavome pilnos sudėties, bet mums reikėjo sparingo. Negali greitai visko nutraukti. Rungtynės kaip treniruotės. Penki prieš penkis. Laisvą dieną ėjome į treniruoklių salę, procedūros. Turėjome atsistatyti prieš seriją su „Jonava“. Turime būti pasiruošę“, – aiškino treneris.
Mantas Šernius, Deividas Sirvydis, Lietuvos krepšinio lyga (LKL)
