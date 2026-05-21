„Juventus“ ekipa paaiškino, ar paskelbus oro atakos įspėjimą žais namų mačą su „Rytu“

2026 m. gegužės 21 d. 17:09
Lrytas.lt
Ketvirtadienį savo Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalį pradėti turi Utenos „Juventus“ ir Vilniaus „Ryto“ ekipos. Pirmoji akistata suplanuota Utenoje nuo 18.30 val. tačiau apie 17 valandą Lietuvos kariuomenė pranešė, kad Utenos rajone skelbiamas oro atakos įspėjimas „RAUDONA“, o dalis Utenos apskrities gyventojų tuo pačiu metu į mobiliuosius telefonus gavo perspėjimo pranešimus apie galimą pavojų dėl drono.
„Utenos rajone skelbiamas oro atakos įspėjimas „RAUDONA“ (ataka labai tikėtina arba jau vyksta). Priežastis – radaruose stebimas drono požymių turinčio objekto judėjimas. Gyventojai turėtų susirasti priedangą iki signalo atšaukimo.
NATO naikintuvai juda link galimo taikinio“, – skelbiama kariuomenės įraše socialiniame tinkle „Facebook“.
Tuo tarpu Utenos ekipos sirgaliai pradėjo klausinėti, ar įvyks numatytos rungtynės. „Juventus“ ekipa socialinėje erdvėje pateikė atsakymą.
„Sulaukiame daug klausimų dėl šį vakarą Utenos arenoje vyksiančių rungtynių ir jų eigos. Informuojame, kad šiuo metu vadovaujamės Nacionalinio krizių valdymo centro bei atsakingų tarnybų pateikiama oficialia informacija.
Kol Utenos rajone yra paskelbtas oro pavojus, laikomės visų numatytų saugumo reikalavimų bei veiksmų protokolo ir laukiame tolimesnių atsakingų institucijų nurodymų.
Šiuo metu rungtynių pradžios laikas nesikeičia. Jeigu situacija keistųsi ar būtų priimti papildomi sprendimai, apie tai nedelsdami informuosime oficialiais klubo kanalais.
Raginame išlikti ramiems, nepanikuoti ir laikytis visų atsakingų institucijų pateikiamų saugumo rekomendacijų“, – paskelbė „Juventus“ ekipa.
Utenos JuventusVilniaus Rytasoro ataka
