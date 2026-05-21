„Partizan“ antrus metus paliko „Crvena Zvezda“ be Adrijos lygos finalo

„Crvena Zvezda“ ir toliau verčiasi be Donato Motiejūno ir nepatenka į finalą jau antrus metus iš eilės. Prieš tai „Crvena Zvezda“ finaluose žaidė dešimt metų iš eilės ir laimėjo septynis titulus.
Pirmąjį mačą „Partizan“ laimėjo 100:94.
Kitame pusfinalyje kovoja „Dubai“ ir Podgoricos „Budučnost“ ekipos. Serijoje 1:0 pirmauja Jungtinių Arabų Emyratų klubas.
Nugalėtojams Bruno Fernando pelnė 19 taškų (6 atk. kam.), Dylanas Osetkowskis surinko 17 (3/4 trit.), Sterlingas Brownas – 16 (4/8 trit.).
Pralaimėjusiems Joelis Bolomboy’us (6 atk. kam.) ir Jordanas Nwora (2/5 trit.) įmetė po 12 taškų, Jaredas Butleris pridėjo 10 (1/5 trit.).