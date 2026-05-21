SportasKrepšinis

„Partizan“ antrus metus paliko „Crvena Zvezda“ be Adrijos lygos finalo

2026 m. gegužės 21 d. 23:50
Lrytas.lt
Adrijos krepšinio lygos pusfinalyje ketvirtadienį Belgrado „Partizan“ išvykoje 89:78 (28:16, 21:17, 18:20, 22:25) įveikė etatinį priešą „Crvena Zvezda“. Serijoje iki dviejų pergalių „Partizan“ palaužė „raudoną žvaigždę“ 2:0 ir žengė į lygos finalą.
Daugiau nuotraukų (1)
„Crvena Zvezda“ ir toliau verčiasi be Donato Motiejūno ir nepatenka į finalą jau antrus metus iš eilės. Prieš tai „Crvena Zvezda“ finaluose žaidė dešimt metų iš eilės ir laimėjo septynis titulus.
Susiję straipsniai
Pažintis su sporto sale, kurioje užaugo K. Jakučionis: kaip Antakalnio gimnazija ugdo krepšinio talentus?

Pažintis su sporto sale, kurioje užaugo K. Jakučionis: kaip Antakalnio gimnazija ugdo krepšinio talentus?

LKL žiūrovų skaičius kartu ir sumažėjo, ir padidėjo

LKL žiūrovų skaičius kartu ir sumažėjo, ir padidėjo

Griausmas „Panathinaikos“ komandoje: E. Atamanas bus atleistas

Griausmas „Panathinaikos“ komandoje: E. Atamanas bus atleistas

Pirmąjį mačą „Partizan“ laimėjo 100:94.
Kitame pusfinalyje kovoja „Dubai“ ir Podgoricos „Budučnost“ ekipos. Serijoje 1:0 pirmauja Jungtinių Arabų Emyratų klubas.
Nugalėtojams Bruno Fernando pelnė 19 taškų (6 atk. kam.), Dylanas Osetkowskis surinko 17 (3/4 trit.), Sterlingas Brownas – 16 (4/8 trit.).
Pralaimėjusiems Joelis Bolomboy’us (6 atk. kam.) ir Jordanas Nwora (2/5 trit.) įmetė po 12 taškų, Jaredas Butleris pridėjo 10 (1/5 trit.).
Belgrado Crvena ZvezdaBelgrado PartizanAdrijos krepšinio lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.