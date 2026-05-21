„Tai yra juokinga“: Po „Thunder“ pergalės – didžiulė kritika NBA teisėjams

30 taškų nugalėtojams pelnė Shai Gilgeous-Alexanderis (12/21 dvit., 0/3 trit., 6/6 baud.), taip pat atlikęs ir 9 rezultatyvius perdavimus. Tuo tarpu „Spurs“ lyderis Victoras Wembanyama surinko 21 tašką (5/9 dvit., 3/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 17 kamuolių, atliko 4 blokus ir išdalino 6 rezultatyvius perdavimus.
Visgi žvėriškas pirmąsias serijos rungtynes turėjęs V. Wembanyama buvo smarkiai apribotas pirmojoje rungtynių pusėje, o to priežastis – buvęs žalgirietis Isaiah Hartensteinas. Kol vieni giria jo gynybą prieš San Antonijaus komandos aukštaūgį, kiti pažymi, kad tai ne kartą ir ne du buvo daroma nelegaliai.
Gausiai kritikuojamas yra epizodas, kai I. Hartensteinas užkabino V. Wembanyamą, tačiau staiga nukrito pats, o teisėjai skyrė pražangą prancūzui. „Spurs“ turėjo pasinaudoti trenerio iššūkiu, o sprendimas buvo pakeistas ir pražanga galiausiai buvo skirta vokiečiui.
„Spurs“ abu savo turėtus iššūkius išnaudojo pirmojoje rungtynių pusėje, jie abu buvo sėkmingi ir abukart San Antonijaus ekipai skirtos pražangos buvo atšauktos.
Kitas daug aistrų sukėlęs, tačiau jau teisėjų kaip pražanga neužfiksuotas, epizodas įvyko vėliau, kai I. Hartensteinas kovodamas dėl kamuolio pradėjo tempti „Spurs“ gynėją Stephoną Castle'ą už plaukų.
Nors vienas iš arbitrų tiesiogiai stebėjo šį momentą, pražanga nebuvo užfiksuota, o „Thunder“ netrukus pataikė tritaškį.
Viską apibūdino žinomas NBA žurnalistas, tinklalaidininkas Billas Simmonsas.
„Nemaniau, kad Hartensteiną šitoje serijoje galima leisti į aikštelę, bet jeigu jam šitaip leis daužyti ir laikyti Wembį, tai jis turi žaisti 48 minutes. Tai yra juokinga“, – socialiniame tinkle X rašė jis.
Abiems komandoms buvo užfiksuotas toks pats pražangų kiekis – po 21. „Thunder“ atliko 24 baudų metimus, „Spurs“ – 17. I. Hartensteinui buvo užfiksuotos 4 asmeninės pražangos.
